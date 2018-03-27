Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:03 0

Хоккейная команда космодрома Восточный проиграла свободненцам

Хоккейная команда космодрома Восточный проиграла свободненцам
Фото: russian.space

24 марта на ледовой арене «Союз» в городе Свободном состоялся хоккейный матч между командами «Космодром Восточный» и «Ночная лига» Свободного. Для сборной космодрома эта встреча стала первой и завершилась поражением.

Игра выдалась напряженной, команды играли почти на равных. Во время первых двух таймов коллектив Восточного забросил две шайбы в ворота противника. Однако соперник во втором периоде начал вести в счете – на табло было 3:2, а в третьем периоде «Ночная лига» забила еще одну шайбу. Игра завершилась с результатом 4:2 в пользу «Ночной лиги» Свободного.

Как сообщается на сайте ЦЭНКИ, поддержать хоккеистов приехали почти двести сотрудников космического центра «Восточный». Болельщики приготовили плакаты, речевки и даже закупили специальные дудки.

«Было все замечательно, болельщики получили огромное удовольствие, все кричали, все болели, была очень теплая атмосфера. Было видно, наши мальчишки очень старались!» – отметила председатель цехового комитета КЦ «Восточный» Наталья Горбунова.

«У нас были плакаты, мы кричали – вперед, космодром! Было круто, наши отлично сыграли!» – сказала специалист технического комплекса Александра Коротченко.

Как сообщало Амур.инфо, «Космодром Восточный» – это любители и профессионалы из состава сотрудников космического центра «Восточный». Команда сформировалась несколько лет назад. Хоккеисты успешно выступали на соревнованиях районного и областного уровней, а теперь на различных соревнованиях будут представлять космический центр «Восточный».

Просмотров всего: 291

#космодром #спорт

распечатать


Спорт 1

Амурчане стали победителями всероссийских соревнований по легкой атлетике
Спорт 1

В Благовещенске рыбаки устроят «бои за столы»
Спорт 2

Амурские самбисты завоевали пять золотых медалей на первенстве ДФО
Спорт 2

Соревнования по скалолазанию прошли в Благовещенске (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь