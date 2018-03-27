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В Амурской области закрыли ледовую переправу через Селемджу

В Амурской области закрыли ледовую переправу через Селемджу
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Приамурье закрыта ледовая переправа на реке Селемдже сообщением посёлок Февральск – поселок Селемджинск. Решение о закрытии приняла специальная комиссия по обследованию льда.

В настоящее время в Приамурье допущены к эксплуатации одно место массового выхода на лёд на Бурейском водохранилище и семь ледовых переправ. Еще действующие переправы находятся в Селемджинском, Зейском, Мазановском, Тындинском и Шимановском районах.

В Селемджинском районе через реку Селемджу переправа соединяет поселки Коболдо и Огоджа. На реке Деп в Зейском районе переправа расположена в районе 72 километра трассы поселок Юбилейный – поселок Октябрьский. Также в Зейском районе переправа действует на реке Гилюй на автодороге Золотая гора – Береговой.

В Мазановском районе – на реке Селемдже на автодороге Введеновка – Февральск – Экимчан и подъезд к поселку Ивановский.

В Тындинском районе действует переправа на реке Нюкже на автодороге Усть-Нюкжа – Юктали. В Шимановском районе на реке Зее действуют две ледовых переправы: автодорога соединяет правый и левый берег села Чагоян, вторая – населённые пункты Ураловка и Кухтерин Луг.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает о необходимости соблюдать основные правила при передвижении по ледовым переправам и об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы.

При передвижении по ледовым переправам на лёд нужно выезжать медленно без толчков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Ехать по переправе при плохой видимости в туман или пургу не рекомендуется.

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#жизнь #МЧС #транспорт

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