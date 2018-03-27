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сегодня, 10:19 1

Амурчанин обвиняется в развратных действиях в отношении девочки

Амурчанин обвиняется в развратных действиях в отношении девочки
Фото: tvk6.ru

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Тамбовского района. Мужчину обвиняют в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки.

Как полагает следствие, преступление было совершено амурчанином в состоянии алкогольного опьянения 8 января 2018 года. В тот день он предпринял развратные действия в отношении 13-летней дочери бывшей супруги. Преступление произошло в одном из сел Тамбовского района, по месту жительства мужчины.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору Тамбовского района. Оттуда оно, как ожидается, отправится в суд, сообщает СУ СКР по Амурской области.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • dmitrovrgey

    dmitrovrgey
    6 минут назад

    нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://ocn.pt/Woud

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