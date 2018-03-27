Амурчанин обвиняется в развратных действиях в отношении девочки

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Тамбовского района. Мужчину обвиняют в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки.

Как полагает следствие, преступление было совершено амурчанином в состоянии алкогольного опьянения 8 января 2018 года. В тот день он предпринял развратные действия в отношении 13-летней дочери бывшей супруги. Преступление произошло в одном из сел Тамбовского района, по месту жительства мужчины.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору Тамбовского района. Оттуда оно, как ожидается, отправится в суд, сообщает СУ СКР по Амурской области.