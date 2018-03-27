В Приамурье ожидается ухудшение погоды: прогноз на 27 марта

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27 марта в Амурской области ожидается увеличение облачности, во второй половине дня пройдут слабые и умеренные дожди. Ветер от юго-восточного умеренного (5-10 метров в секунду) перейдет к северо-западному и усилится в порывах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит +7...+12 градусов.

На севере во второй половине дня пойдет дождь и мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега на проводах. Ветер от юго-западного перейдёт к северному и усилится в порывах до 13-18 метров в секунду. Уличные термометры покажут 4...9 градусов тепла.

В Благовещенске переменно облачно, во второй половине дня синоптики Амурского гидрометцентра обещают дождь. Скорость юго-западного, южного ветра составит 5-10 метров в секунду с переходом на северный и усилением до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +10...+12 градусов.