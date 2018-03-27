Из Благовещенска в Санья можно улететь прямым авиарейсом

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Один из международных туроператоров сообщил об открытии продаж туров на китайский остров Хайнань из городов Сибири и Дальнего Востока. В одном из туристических агентств Благовещенска сообщили, что авиабилеты на прямой рейс Благовещенск – Санья есть в продаже.

С 1 мая 2018 года полеты на китайский курорт остров Хайнань, в город Санья, будет выполнять авиакомпания «Алроса». Они завершили процедуру аккредитации в авиационных властях КНР и России.

Для перевозки пассажиров предоставят «Боинг 737-800» вместимостью 156 кресел. Рейсы планируют выполнять из Кемерова, Новокузнецка, Томска, Барнаула, Читы и Благовещенска. Все рейсы будут выполняться еженедельно, в круглогодичном режиме.

В результате запуска рейсов в Китай ежемесячно более 1 000 жителей Сибири и Дальнего Востока смогут отправиться на отдых на тропический остров Хайнань прямыми беспосадочными рейсами. За лето 2018 года туроператор планирует доставить туда рейсами «Алроса» более 6 000 российских туристов.

Также планируются информационно-обучающие мероприятия для туристических агентств Сибири и Дальнего Востока, для туристов готовят различные специальные предложения. Продажа турпутевок осуществляется через туристические агентства.

В течение летнего сезона авиакомпания «Алроса» планирует расширить географию и увеличить частоту рейсов на остров Хайнань в город Санья.