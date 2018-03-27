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Амурчанина обвиняют в убийстве 90-летней женщины

Амурчанина обвиняют в убийстве 90-летней женщины
Фото СУ СКР по Амурской области

В Благовещенске правоохранители расследуют убийство 90-летней женщины. Обвиняемый в преступлении – 38-летний мужчина, который недавно освободился из мест лишения свободы.

Тело женщины обнаружили в Благовещенске 18 марта, в квартире одного из домов, расположенных по улице 50-летия Октября. Пресс-служба УМВД России по Амурской области сообщает, что труп нашла знакомая погибшей, которая пришла ее проведать. На теле имелись признаки криминальной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело.

Правоохранители задержали подозреваемого – 38-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого. В ноябре 2017 года он освободился из мест лишения свободы. Как сообщает СУ СКР по Амурской области, мужчина поначалу отрицал свою вину, однако в дальнейшем сознался и повторил свои показания на месте преступления.

В настоящее время амурчанину предъявлено обвинение в убийстве. Он заключен под стражу. По делу назначены судебные экспертизы.

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#криминал #происшествия

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