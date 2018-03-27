Фигуранты дела о пожаре в клубе «Хромая лошадь» уже на свободе: обзор прессы

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Газеты сегодня задаются одними и теми же вопросами: «Почему в России с печальной регулярностью происходят пожары с массовыми жертвами?» и «Что сделать, чтобы этого не происходило в дальнейшем?» Понятно, что прояснить всё это может ответ на вопрос: «Кто виноват?». Но в нашей стране виновным оказывается всегда один и тот же персонаж: стрелочник.

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Кстати, о стрелочниках. Как сообщает «Российская газета», в Кемерове, куда приехал глава СК Бастрыкин, задержали технического директора компании, которая арендует здание и сотрудник организации, обслуживающей противопожарную безопасность. (Даже проправительственная газета называет их «мелкими сошками»). А при опросе свидетелей обнаружили «доказательства вопиющих нарушениий, которые привели к столь тяжким последствиям».

Вскользь упоминаются так называемые надзорные каникулы, в связи с которыми нельзя проверять, «кошмарить» малый бизнес. Ну да, «кошмарить» действительно не надо. Но вот проверять… Впрочем, это уже попытка задать вопрос тому, кто действительно виноват.

Также в номере

Еще газета рассказывает о том, что практически все девять фигурантов дела о пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», где погибли 156 посетителей, уже отбыли наказание, вышли на свободу с чистой совестью. За колючей проволокой пока остается только владелец заведения Анатолий Зак. При этом он полностью погасил все иски потерпевших на сумму 150 миллионов рублей. Но суд отказывает ему в УДО, считая, что он недостаточно очистил совесть.

Кстати, бывший руководитель службы пожнадзора МЧС Пермского края был наказан штрафом в 70 тысяч рублей.

Также в номере

Еще главная газета страны сообщает о том, что, проявляя солидарность с Британией по делу Скрипаля, США и 14 стран Евросоюза высылают российских дипломатов. Еще вы узнаете, что в Польше продолжается демонтаж памятников, связанных с Советским Союзом. Еще пишут о взятках в высоких эшелонах власти и о том, что адвокатура против конфискации имущества преступников.

И не подумайте, что я нагнетаю. Я пересказываю то, что вижу в газете. Тут еще пишут и о том, что глава кабинета министров Медведев начал совещание со своими замами с минуты молчания.

Очень интересно

В «Амурской правде» обращаю ваше внимание на материал Натальи Фадеевой о том, как покупатели пытаются обвести вокруг пальца продавца. Арсенал у нечистых на руку людей весьма обширен, и сегодняшняя газета повествует об одном из способов, в последнее время достаточно популярном и простом: покупательница, что называется, «заговаривает язык», после чего уходит из торговой точки с покупкой, сдачей и хорошим настроением, потому что не потратила ни копейки.

А в статье Варвары Сияновой рассказывается о том, что за последние 10 лет численность волков в Приамурье выросла в четыре раза. Почему и чем это чревато – изучите сами. Интересно.

На посошок

Завершаем обзор «Комсомольской правдой». Здесь две самые большие публикации – одна из них посвящена продолжению выяснений отношений между Джигарханяном и его экс-супругой Виталиной. Вторая – о кемеровской трагедии.

Ну и еще публикуется фотография обложки журнала Time, на которой Владимир Путин изображен в короне. Подпись на фото «Восходящий царь».

На том и прощаюсь с вами до завтра.