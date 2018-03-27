Благовещенец организовал стихийный мемориал в память о погибших в Кемерове

Благовещенский волонтер Игорь Меметов организовал в Благовещенске на площади Ленина мемориал в память о погибших в страшном пожаре в Кемерове. Свечи, цветы и мягкую игрушку мужчина положил около сцены напротив здания правительства.

Волонтер простоял на площади почти всю ночь, с небольшими перерывами на то, чтобы погреться и переодеться. По словам Игоря, он предлагал присоединиться к нему всем желающим – рассылал информацию по социальным сетям. Но откликнулась только одна девушка. Сам Игорь родом из Кемеровской области – из города Белово, там до сих пор живут его родственники.

«Я пришел на площадь в начале 12-го ночи. Искал гвоздики, чтобы их положить, но нигде не нашел. Зажег свечи. Там стояла пара – молодой человек с девушкой. Они посмотрели на меня, как на идиота, и отошли. Меня эта трагедия так зацепила, что я часа полтора-два просто сидел и плакал. Я вчера эти ролики еще насмотрелся: смотрю и прямо сижу реву. У меня давно такого не было. Нужно ценить то, что у нас сейчас есть, потому что неизвестно, что произойдет завтра. Цените то, что у вас есть сейчас, любите то, что у вас есть сейчас», – сказал волонтер.

Многие амурчане выражают соболезнования кемеровчанам и выкладывают в социальных сетях фото со свечами и скорбной датой, когда в пламени заживо сгорели десятки людей, в том числе дети.

Тем временем в Кемеровской области объявлен трехдневный траур в память о погибших.