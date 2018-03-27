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Благовещенец организовал стихийный мемориал в память о погибших в Кемерове

Благовещенец организовал стихийный мемориал в память о погибших в Кемерове

Благовещенский волонтер Игорь Меметов организовал в Благовещенске на площади Ленина мемориал в память о погибших в страшном пожаре в Кемерове. Свечи, цветы и мягкую игрушку мужчина положил около сцены напротив здания правительства.

Волонтер простоял на площади почти всю ночь, с небольшими перерывами на то, чтобы погреться и переодеться. По словам Игоря, он предлагал присоединиться к нему всем желающим – рассылал информацию по социальным сетям. Но откликнулась только одна девушка. Сам Игорь родом из Кемеровской области – из города Белово, там до сих пор живут его родственники.

«Я пришел на площадь в начале 12-го ночи. Искал гвоздики, чтобы их положить, но нигде не нашел. Зажег свечи. Там стояла пара – молодой человек с девушкой. Они посмотрели на меня, как на идиота, и отошли. Меня эта трагедия так зацепила, что я часа полтора-два просто сидел и плакал. Я вчера эти ролики еще насмотрелся: смотрю и прямо сижу реву. У меня давно такого не было. Нужно ценить то, что у нас сейчас есть, потому что неизвестно, что произойдет завтра. Цените то, что у вас есть сейчас, любите то, что у вас есть сейчас», – сказал волонтер.

Многие амурчане выражают соболезнования кемеровчанам и выкладывают в социальных сетях фото со свечами и скорбной датой, когда в пламени заживо сгорели десятки людей, в том числе дети.

Тем временем в Кемеровской области объявлен трехдневный траур в память о погибших.

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#дети #жизнь #память #пожары #пожар в Кемерове

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад



    Белогород.. 26ое марта

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    ((((((( слов нет

  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Выражаю соболезнование семьям погибшим,в Кемерово...жизнь людей копейка,где современные методы тушения пожаров,в крупных торговых центрах,на видео видно только советские методы тушения...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    ООШШ

    Выражаю соболезнование семьям погибшим,в Кемерово...жизнь людей копейка,где современные методы тушения пожаров,в крупных торговых центрах,на видео видно только советские методы тушения...



    до хрена горело в советском союзе? Чо пургу то городить и союз притягивать сюда за уши?! Финансирование нужно?..

    О чём я писал в октябре 2016 года?.. цитирую...

    Согласно постановлению правительства Амурской области от 30.05.2016 №227 «Об утверждении Порядка регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера» подписанным губернатором, надзор и контроль в области предупреждения и ликвидации ЧС возлагается на министерство лесного хозяйства. А именно на министра лесного хозяйства и пожарной безопасности А.В. Венглинского. Согласно Порядка проведения регионального надзора органами субъекта федерации (непосредственно Министерством лесного хозяйства), основные функции осуществления надзорной деятельности сводятся к:

    Надзор за федеральными органами исполнительной власти.

    Взаимодействие только с одним структурным подразделением главного управления МЧС по Амурской области.

    Устанавливает ежегодные планы проверок, утверждаемые министром лесного хозяйства и пожарной безопасности В.А. Венглинским.

    Составлению ежегодно плана проведения проверок, основанием является истечение 3 лет со дня окончания проведения последней плановой проверки. То есть все учреждения организации и предприниматели на территории Амурской области подлежат проверке.

    При этом обжалование результатов проверок осуществляется так же в Министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности.

    В результате получается, что концентрация власти находится в Министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области,

  • dmitrovrgey

    dmitrovrgey
    10 минут назад

    Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно---- https://kachokdoma.blogspot.com

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