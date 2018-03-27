Амурчане стали победителями всероссийских соревнований по легкой атлетике

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23-24 марта в Хабаровске состоялись всероссийские соревнования по легкой атлетике «Старты надежд» (первый этап). Участие в состязаниях приняли и амурчане. «Старты надежд» проходят на протяжении почти 30 лет и являются последними в зимнем легкоатлетическом сезоне.

В общей сложности в соревнованиях по легкой атлетике участвовали более 600 спортсменов из 7 субъектов Дальневосточного федерального округа.

В старших возрастных группах до 14 и до 16 лет третье место заняла сборная Амурской области, которую представляли 2 команды юношей и девушек 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения – из Благовещенска, Белогорска и Поярково.

По итогам соревнований победителями из Приамурья стали Михаил Шестернев (тренер Оксана Крутских), Мария Сидорова (тренер Наталья Шавина), Елизавета Капылова (тренер Оксана Крутских), Серафима Усольцева (тренер Светлана Попеску), Максим Грачев (тренер Наталья Шавина) и Алина Еркович (тренер Татьяна Цитрина).

Второе место досталось Людмиле Калининой (тренер Татьяна Цитрина), Варваре Пахоруковой (тренер Сергей Чехлеб), Кириллу Федорову (тренер Сергей Петренко) и Назару Николенко (тренер Наталья Волкова).

Третье место завоевали Александр Музыченко (тренер Наталья Шавина), Анна Соловей (тренер Виктор Левинский) и Дмитрий Понаморев (тренер Сергей Чехлеб), сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.