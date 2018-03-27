Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:02 6

В Кемеровской области начался траур по погибшим в ТРЦ

В Кемеровской области начался траур по погибшим в ТРЦ
Фото: life.ru

Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщили РИА Новости в понедельник в региональной администрации.

«Губернатор Аман Тулеев объявил траур по всей Кемеровской области 27, 28 и 29 марта», — сказал собеседник агентства.

В эти дни будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.

Фото: ТАСС

Заупокойные богослужения совершат во вторник, 27 марта, во всех храмах Русской православной церкви.

Панихиду по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове отслужат также в Троицком соборе на набережной Бранли в Париже.

Соболезнования в связи с трагедией в Кемерове выражают граждане России, Венгрии, Бразилии, Израиля, Украины, Турции Санкт- Беслана (Северная Осетия) и другие.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Заводском районе Кемерова произошел в воскресенье, 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 25 погибших.

Фото: РИА Новости (вид сверху)

Просмотров всего: 1185

#пожар в Кемерове #пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Райчихинске открытым пламенем полыхали сараи (видео)
Происшествия 1

Библиотека, пострадавшая от пожара в Серышево, переедет в культурный центр

Общество 1

В Приамурье пройдут заупокойные службы о погибших в Кемерове
Происшествия 3

Житель Сковородина взломал сайт администрации Курской области

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • dov3337

    dov3337
    4 часа назад

    Очевидцы говорят что погибших около 200 человек ,по новостям 50

  • Коала

    Коала
    2 часа назад

    вроде даже около 400 погибших, вывозили в пакетах тела

  • Прохожий комментатор

    Прохожий комментатор
    1 час назад

    Больше 300 погибших, но наше правительство поет , что меньше

  • дикаядикость

    дикаядикость
    1 час назад

  • Myxira

    Myxira
    58 минут назад

    Народ на взводе. Кто-то кричит: "после пяти еще подойдут"...

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь