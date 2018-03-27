В Кемеровской области начался траур по погибшим в ТРЦ

Фото: life.ru

«Губернатор Аман Тулеев объявил траур по всей Кемеровской области 27, 28 и 29 марта», — сказал собеседник агентства.

В эти дни будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.

Фото: ТАСС

Заупокойные богослужения совершат во вторник, 27 марта, во всех храмах Русской православной церкви.

Панихиду по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове отслужат также в Троицком соборе на набережной Бранли в Париже.

Соболезнования в связи с трагедией в Кемерове выражают граждане России, Венгрии, Бразилии, Израиля, Украины, Турции Санкт- Беслана (Северная Осетия) и другие.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Заводском районе Кемерова произошел в воскресенье, 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 25 погибших.

Фото: РИА Новости (вид сверху)