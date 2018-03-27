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В Кемерове задержали сотрудника ЧОП, отключившего систему оповещения в ТРЦ

В Кемерове задержали сотрудника ЧОП, отключившего систему оповещения в ТРЦ
Фото: kuzbass85.ru

В уголовном деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Кемерова появился пятый фигурант. Это сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения при сигнале о пожаре. Он задержан. Сейчас в деле пять подозреваемых.

Об этом сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», – цитирует Светлану Петренко ТАСС.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал дать юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности торгового комплекса, не только из числа собственников и арендаторов, но и должностных лиц контролирующих органов, в полномочия которых входит обязанность по выявлению нарушений пожарной безопасности на объекте.

Глава СК РФ лично координирует работу следователей в Кемерове: накануне он прилетел в столицу Кузбасса вместе с группой опытных следователей и криминалистов центрального аппарата. Они будут обследовать место происшествия с применением специальной техники, сообщает интернет-издание «Кузбасс».

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По словам свидетелей, никакого оповещения в ТРЦ во время пожара не было. «Ни сигнализации, ни средств пожаротушения – ничего не было», –рассказывали они.

По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, еще 53 пострадали. Удалось опознать тела 25 погибших, 13 из них – дети. В больницах города остаются 13 человек, двое из которых в тяжелом состоянии, еще 49 пострадавших получают лечение амбулаторно. Пожарные продолжают работать, судьба 16 человек остается неизвестной.

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#пожар в Кемерове #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    КемеровО

  • банбан

    банбан
    5 часов назад

    https://www.youtube.com/watch?v=YNgvXqRoXlg

  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    5 часов назад

    БратеевКемеровО


    Братеев,учите русский язык)))

    Да и так ли важно это сейчас.

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    вы доктор какого профиля?читайте центральные сми

  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    5 часов назад

    Братееввы доктор какого профиля?читайте центральные сми


    Учите теорию не по СМИ

  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    5 часов назад

    В городе Кемерово

    В Кемерово и в Кемерове))))

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что изучит вопрос с подписками о неразглашении, которые необходимо подписать перед процедурой опознания родителям детей, погибших при пожаре в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС.

    Меняйло отметил, что пока не владеет такой информацией, но свяжется по этому поводу со Следственным комитетом.

    Источник в МЧС подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что с кемеровчан действительно берут подписку о неразглашении. По его словам, эта процедура носит протокольный характер.

    О том, что родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении, рассказал один из горожан. Другой кемеровчанин подтвердил, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к сгоревшему ТЦ.

    https://lenta.ru/news/2018/03/26/podpiska/

  • krasnova

    krasnova
    4 часа назад

    Посмотрите на Мегу, окон нет, со 2 этажа можно спуститься по не одной лестнице и одному эскалатору. В Ледяном есть только эскалатор и лифт (точно не помню про лестницу). В Островах - куча лестниц и разных эскалаторов, но окон нет (или их плохо видно со стороны торговых площадей). Не дай Бог чего случится как в аквариуме задохнуться получится, едкому дыму выхода нет.

  • банбан

    банбан
    4 часа назад

    ввп всетаки решил слетать в кемерово

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    vertex

    родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении



    Неужели так и есть?... Дикость. У людей огромное горе, а над ними еще измываются.

    Спешат прикрыть свое мягкое место, наплевав на трагедию людей... Уроды.

    Эта подписка ничего не стоит - люди в сильнейшем стрессовом состоянии, многие под действием лекарственных препаратов, вряд ли в состоянии полноценно контролировать свои действия.

  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    Доктор Иванова

    Братеев

    вы доктор какого профиля?читайте центральные сми



    Учите теорию не по СМИ


    Согласно теории к 1980 году в СССР должен был быть построен коммунизм.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Да скоро все забудется. Главное бизнес -политика не прогорела-бы в стране.

    А ведь всего-то надо запретить Путину запрещать проверку всякого бизнеса.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Gangstarr

    Братеев

    КемеровО





    Думаешь, понаехали в белокаменную)))?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    3 часа назад

    vertex
    Gangstarr

    Братеев

    КемеровО



    АИ, грёбанные колхозники со своим понятием о написании названий населённых пунктов. Хотя бы на другие сми почмотрели



    Думаешь, понаехали в белокаменную)))?


    Нет брат, колхозник это как гопник - состояние души)

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Gangstarr

    vertex

    Gangstarr

    Братеев

    КемеровО


    АИ, грёбанные колхозники со своим понятием о написании названий населённых пунктов. Хотя бы на другие сми почмотрели


    Думаешь, понаехали в белокаменную)))?


    Нет брат, колхозник это как гопник - состояние души)



    Но очко не железное и вот на этот счет нет "духа" Все кругом с нечистым "душком"

  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    1 час назад

    Gangstarr,в данном случае вы выглядите колхозником.

    Слово Кемерово изменяется,если используется без родового понятия "город".

    СМИ типа 1 канала и Россия 1 используют в речи диктора "В Кемерове",в разговорной речи возможно " В Кемерово", "В городе Кемерово". Слово " Сковородино" тоже изменяется по нормам рус яз)))

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Доктор ИвановаGangstarr,в данном случае вы выглядите колхозником.

    Слово Кемерово изменяется,если используется без родового понятия "город".

    СМИ типа 1 канала и Россия 1 используют в речи диктора "В Кемерове",в разговорной речи возможно " В Кемерово", "В городе Кемерово". Слово " Сковородино" тоже изменяется по нормам рус яз)))


    А Вы типа Америку открыли? Просто все эти СковородинЕ, КемеровЕ ужасно режут слух.

  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    1 час назад

    Да вы не злитесь.Просто в вашем комментарии такой напор на безграмотность АИ. Здесь они правы.А Америка некоторыми до сих пор не открыта))))

  • Gangstarr

    Gangstarr
    28 минут назад

    Доктор ИвановаДа вы не злитесь.Просто в вашем комментарии такой напор на безграмотность АИ. Здесь они правы.А Америка некоторыми до сих пор не открыта))))


    Тю, а Вы не замечаете сколько ошибок бывает в новостях? А заголовки!? И это типа СМИ!

    Пусть хоть в этом они будут правы.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    18 минут назад

    krasnova

    Посмотрите на Мегу, окон нет, со 2 этажа можно спуститься по не одной лестнице и одному эскалатору. В Ледяном есть только эскалатор и лифт (точно не помню про лестницу). В Островах - куча лестниц и разных эскалаторов, но окон нет (или их плохо видно со стороны торговых площадей). Не дай Бог чего случится как в аквариуме задохнуться получится, едкому дыму выхода нет.



    В Ледяном, помню, есть лестница в южной части здания.

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