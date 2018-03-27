В Кемерове задержали сотрудника ЧОП, отключившего систему оповещения в ТРЦ
В уголовном деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Кемерова появился пятый фигурант. Это сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения при сигнале о пожаре. Он задержан. Сейчас в деле пять подозреваемых.
Об этом сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», – цитирует Светлану Петренко ТАСС.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал дать юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности торгового комплекса, не только из числа собственников и арендаторов, но и должностных лиц контролирующих органов, в полномочия которых входит обязанность по выявлению нарушений пожарной безопасности на объекте.
Глава СК РФ лично координирует работу следователей в Кемерове: накануне он прилетел в столицу Кузбасса вместе с группой опытных следователей и криминалистов центрального аппарата. Они будут обследовать место происшествия с применением специальной техники, сообщает интернет-издание «Кузбасс».
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По словам свидетелей, никакого оповещения в ТРЦ во время пожара не было. «Ни сигнализации, ни средств пожаротушения – ничего не было», –рассказывали они.
По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, еще 53 пострадали. Удалось опознать тела 25 погибших, 13 из них – дети. В больницах города остаются 13 человек, двое из которых в тяжелом состоянии, еще 49 пострадавших получают лечение амбулаторно. Пожарные продолжают работать, судьба 16 человек остается неизвестной.
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