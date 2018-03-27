В Амурскую область устремились туристы

Фото: rg.ru

В Приамурье прибыла 381 тысяча туристов, включая 95 тысяч иностранцев (рост 22 % по сравнению с 2016 годом). В течение года отмечался рост пассажиропотока в аэропортах региона. Рекордных показателей роста добился аэропорт Благовещенска: на международных авиалиниях обслужено более 59 тысяч пассажиров, что на 34 % превышает показатели 2016 года.

Всего за 2017 год службами аэропорта обслужено более 405 тысяч пассажиров (рост 25 %) и обработано более 4,5 тысячи тонн груза и почты (рост 35,4 %).

Как отмечает Минвостокразвития, притоку туристов будет оказывать содействие введение механизма электронной визы. Сейчас по электронной визе можно прибыть через 11 пунктов пропуска в трех регионах. Причем въехать через железнодорожные, автомобильные пункты пропуска и прибыть по воздуху можно только в Приморье. Въезд на Камчатку и Сахалин возможен пока только через морские пункты пропуска.

В настоящее время в Государственной думе находится на рассмотрении законопроект, предлагающий распространение механизма электронных виз на другие международные аэропорты Дальнего Востока. «Если мы распространим механизм на все аэропорты, мы сможем привлечь на Дальний Восток больше туристов», – прокомментировал статс-секретарь, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.