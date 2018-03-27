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сегодня, 08:35 7

В Амурскую область устремились туристы

В Амурскую область устремились туристы
Фото: rg.ru

Туристический поток на территории Дальнего Востока демонстрирует уверенный рост. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора агентства EastRussia. Набирает обороты и турпоток в Амурскую область.

В Приамурье прибыла 381 тысяча туристов, включая 95 тысяч иностранцев (рост 22 % по сравнению с 2016 годом). В течение года отмечался рост пассажиропотока в аэропортах региона. Рекордных показателей роста добился аэропорт Благовещенска: на международных авиалиниях обслужено более 59 тысяч пассажиров, что на 34 % превышает показатели 2016 года.

Всего за 2017 год службами аэропорта обслужено более 405 тысяч пассажиров (рост 25 %) и обработано более 4,5 тысячи тонн груза и почты (рост 35,4 %).

Как отмечает Минвостокразвития, притоку туристов будет оказывать содействие введение механизма электронной визы. Сейчас по электронной визе можно прибыть через 11 пунктов пропуска в трех регионах. Причем въехать через железнодорожные, автомобильные пункты пропуска и прибыть по воздуху можно только в Приморье. Въезд на Камчатку и Сахалин возможен пока только через морские пункты пропуска.

В настоящее время в Государственной думе находится на рассмотрении законопроект, предлагающий распространение механизма электронных виз на другие международные аэропорты Дальнего Востока. «Если мы распространим механизм на все аэропорты, мы сможем привлечь на Дальний Восток больше туристов», – прокомментировал статс-секретарь, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

Просмотров всего: 1084

#туризм

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    куда они едут бедолаги?здесь смотреть не на что

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Братеев

    куда они едут бедолаги?здесь смотреть не на что



    Жрать они едут. По тому не туристы а гурманы.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Братеев

    куда они едут бедолаги?здесь смотреть не на что



    Как это нечего? А "загадочный" прорыв?



  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Хмык

    Братеев

    куда они едут бедолаги?здесь смотреть не на что



    Как это нечего? А "загадочный" прорыв?



    Вы про вахтовиков с запада с отмывочных залетных в область компаний и гастарбайтеров?

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    vertex

    Хмык

    Братеев

    куда они едут бедолаги?здесь смотреть не на что



    Как это нечего? А "загадочный" прорыв?



    Вы про вахтовиков с запада с отмывочных залетных в область компаний и гастарбайтеров?



    Ты где видел отмытых вахтовиков?



  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    4 часа назад

    Кто нибудь, довезите до белогорска бюджетного туриста!?

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Хмык

    Братеев

    куда они едут бедолаги?здесь смотреть не на что



    Как это нечего? А "загадочный" прорыв?



    А деньги брать за то, чтобы не сильно прорывался?

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