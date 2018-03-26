Генпрокуратура поручила проверить пожарную безопасность во всех ТРЦ России

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Генпрокуратура поручила региональным прокурорам провести проверки соблюдения пожарной безопасности во всех торговых центрах России. Такое поручение дано в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

«При этом прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Проверки должны проводиться с привлечением местных органов МЧС, добавил Буксман.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем 25 марта, но потушить его удалось лишь к утру следующего дня. Погибли не менее 64 человек, более 40 пострадали. Удалось опознать тела 15 погибших. Как рассказали очевидцы, во время трагедии пожарные системы не сработали, а часть эвакуационных выходов была заперта, пишет РБК.