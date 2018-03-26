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26марта
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сегодня, 20:18 0

Вину за найденный на берегу Амура мешок с кистями рук возложили на судмедэкспертов

Вину за найденный на берегу Амура мешок с кистями рук возложили на судмедэкспертов
Фото: www.dvnovosti.ru

Прокуратура Хабаровска в ходе проверки по факту обнаружения на берегу Амура мешка с кистями рук выявила нарушения в работе краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

«Установлено, что в КГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" не соблюдается законодательство, регулирующее передачу останков умерших на захоронение», – говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что в организации не налажена система учета захороненных и еще хранящихся частей тел, в том числе кистей рук, порядок учета останков не закреплен, ответственные лица не назначены.

«В ходе сверки информации выяснилось, что только в 2017 году в трех случаях кисти рук после проведения медико-биологической экспертизы были доставлены в морг КГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы". Однако в настоящее время на хранении данные фрагменты неопознанных тел отсутствуют. Установить их местонахождение либо место и дату захоронения не представляется возможным», – отмечается в сообщении. По результатам проверки прокурор города внес начальнику бюро представление об устранении выявленных нарушений.

Мешок с 26 парами человеческих рук был найден в Хабаровске на одном из участков протоки Бешеная. По одной из версий, выдвинутой следствием, отсеченные конечности попали в реку в результате незаконной утилизации биологических отходов судебно-медицинским учреждением. Как сообщало ИА «Амур.инфо», бюро судебной медицины и минздрав Хабаровского края опровергли причастность к мешку с отрубленными кистями рук.

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#закон #происшествия

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