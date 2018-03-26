Скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди

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Ему стало плохо на автобусной остановке. Мавроди госпитализировали. По данным издания, предприниматель скончался утром. Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ.

Фирма «МММ», возглавляемая Сергеем Мавроди, – знаменитая в России финансовая пирамида. Она была создана в 1992 году и закрыта властями в 1997 году по обвинению в мошенничестве.

В 2003 году Сергей Мавроди был осужден на 4,5 года за мошенничество. Потерпевшими же от пирамиды следствием были признаны 10 тысяч человек.