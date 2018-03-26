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сегодня, 19:53 13

Скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди

Скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди
Фото: www.vesti.ru

Сергей Мавроди – основатель финансовой пирамиды «МММ» – скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщили «Известия».

Ему стало плохо на автобусной остановке. Мавроди госпитализировали. По данным издания, предприниматель скончался утром. Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ.

Фирма «МММ», возглавляемая Сергеем Мавроди, – знаменитая в России финансовая пирамида. Она была создана в 1992 году и закрыта властями в 1997 году по обвинению в мошенничестве.

В 2003 году Сергей Мавроди был осужден на 4,5 года за мошенничество. Потерпевшими же от пирамиды следствием были признаны 10 тысяч человек.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Антифашер

    Антифашер
    1 час назад

    Бедненький грабил , грабил народ России и ушел в небытие. Это урок тем кто грабит государство с ними будет тоже самое. Добрым словом никто не вспомнит. Умер образец воровства, ему надо поставить памятник с надписью " Не коррупционер, а умер как образец коррупции"

  • ay

    ay
    1 час назад

    1. При чом тут коррупция?

    2. Лохов лодырей и доверчивых учить надо. Любят в РФ бездельники денежки в рост давать.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Не совсем старый был. Жаль. Голова работала у него. Один Лёня Голубков чего стоил.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    АнтифашерБедненький грабил , грабил народ России и ушел в небытие. Это урок тем кто грабит государство с ними будет тоже самое. Добрым словом никто не вспомнит. Умер образец воровства, ему надо поставить памятник с надписью " Не коррупционер, а умер как образец коррупции"


    Все там будем. Только о нем еще вот СМИ написали. А вам не светит

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Насильно никто не заставлял нести деньги,он обманул,также как и государство, в сбербанк которого,люди тоже добровольно несли деньги,ничем друг от друга не отличаются ситуации. Он обманул 10000 человек,а государство миллионы людей.

  • Хмык

    Хмык
    59 минут назад

    Ну... сдох еще один жулик. Это радует. Но,увы, жулья еще очень много. всё не передохнут. Это как гидра - отрубаешь одну голову, на ее месте вырастает другая.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    55 минут назад

    Хмык

    Ну... сдох еще один жулик. Это радует. Но,увы, жулья еще очень много. всё не передохнут. Это как гидра - отрубаешь одну голову, на ее месте вырастает другая.



    На то и щука в море, чтобы карась не дремал. Такие люди, как Мавроди, нужны обществу, чтобы держать его (общество) в постоянном тонусе. Может быть хоть кто-то из балбесов, мечтающих в одночасье разбогатеть, немного поумнел.

  • гусеница

    гусеница
    51 минута назад

    Генрих VI

    Хмык

    Ну... сдох еще один жулик. Это радует. Но,увы, жулья еще очень много. всё не передохнут. Это как гидра - отрубаешь одну голову, на ее месте вырастает другая.



    На то и щука в море, чтобы карась не дремал. Такие люди, как Мавроди, нужны обществу, чтобы держать его (общество) в постоянном тонусе. Может быть хоть кто-то из балбесов, мечтающих в одночасье разбогатеть, немного поумнел.



    Ну да , будет всем наука - не верьте всему, что по телеку показывают

    с уважениес

  • Хмык

    Хмык
    47 минут назад

    Генрих VI

    Хмык

    Ну... сдох еще один жулик. Это радует. Но,увы, жулья еще очень много. всё не передохнут. Это как гидра - отрубаешь одну голову, на ее месте вырастает другая.



    На то и щука в море, чтобы карась не дремал. Такие люди, как Мавроди, нужны обществу, чтобы держать его (общество) в постоянном тонусе. Может быть хоть кто-то из балбесов, мечтающих в одночасье разбогатеть, немного поумнел.



    Не надо тонусов. Надо меньше с ворюгами чикаться. Пулю в лоб и за ноги на помойку.



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    46 минут назад

    Генрих VI

    Хмык

    Ну... сдох еще один жулик. Это радует. Но,увы, жулья еще очень много. всё не передохнут. Это как гидра - отрубаешь одну голову, на ее месте вырастает другая.



    На то и щука в море, чтобы карась не дремал. Такие люди, как Мавроди, нужны обществу, чтобы держать его (общество) в постоянном тонусе. Может быть хоть кто-то из балбесов, мечтающих в одночасье разбогатеть, немного поумнел.



    Не верь

    Не бойся

    Не проси...

    Вы про это?

  • Терминатор

    Терминатор
    38 минут назад

    Наше государство одно большое МММ, ЗАШЁЛ В ЭТО ГОСУДАРСТВО И ТЫ УЖЕ ДОЛЖЕН...

  • батарейка

    батарейка
    5 минут назад

    Он Не государство грабил, а народ

  • Focus

    Focus
    4 минуты назад

    Долг потерпевшим кто будет выплачивать?Должник ласты склеил,государство деньги конфисковало.

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