Скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди
Сергей Мавроди – основатель финансовой пирамиды «МММ» – скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщили «Известия».
Ему стало плохо на автобусной остановке. Мавроди госпитализировали. По данным издания, предприниматель скончался утром. Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ.
Фирма «МММ», возглавляемая Сергеем Мавроди, – знаменитая в России финансовая пирамида. Она была создана в 1992 году и закрыта властями в 1997 году по обвинению в мошенничестве.
В 2003 году Сергей Мавроди был осужден на 4,5 года за мошенничество. Потерпевшими же от пирамиды следствием были признаны 10 тысяч человек.
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