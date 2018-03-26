В Благовещенске начался суд над экс-руководителем амурских судебных приставов

В 2017 году руководителя амурских судебных приставов задержали по подозрению в превышении полномочий и растрате. Алексея Гришина обвиняют в том, что он выписал премию в 12 000 рублей своему сотруднику и выделил 26 000 рублей другому сотруднику на материальную помощь – незаконно. В отношении них тоже возбудили уголовное дело за пособничество в растрате.

В настоящее время бывший руководитель амурских судебных приставов живет с семьей в Казани. Гришин руководит юридической компанией. Не так давно стал отцом двоих детей.

На первом судебном заседании дело начали рассматривать по существу. Виновным Алексей Гришин себя не считает. «Изначально было в обвинении, что я присвоил себе чужие денежные средства. Но это не так. И обвинение это тоже доказало, просто у них нет сил принять решение о прекращении уголовного дела. Потому что год расследовали 38 000 рублей, и наконец-то я дождался логического завершения, чтобы дело передали в суд», – прокомментировал экс-руководитель УФССП России по Амурской области.