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сегодня, 19:20 4

В Благовещенске начался суд над экс-руководителем амурских судебных приставов

В Благовещенске начался суд над экс-руководителем амурских судебных приставов

В Благовещенск из Казани прилетел бывший начальник амурских судебных приставов Алексей Гришин. В Благовещенском городском суде состоялось первое заседание по его уголовному делу.

В 2017 году руководителя амурских судебных приставов задержали по подозрению в превышении полномочий и растрате. Алексея Гришина обвиняют в том, что он выписал премию в 12 000 рублей своему сотруднику и выделил 26 000 рублей другому сотруднику на материальную помощь – незаконно. В отношении них тоже возбудили уголовное дело за пособничество в растрате.

В настоящее время бывший руководитель амурских судебных приставов живет с семьей в Казани. Гришин руководит юридической компанией. Не так давно стал отцом двоих детей.

На первом судебном заседании дело начали рассматривать по существу. Виновным Алексей Гришин себя не считает. «Изначально было в обвинении, что я присвоил себе чужие денежные средства. Но это не так. И обвинение это тоже доказало, просто у них нет сил принять решение о прекращении уголовного дела. Потому что год расследовали 38 000 рублей, и наконец-то я дождался логического завершения, чтобы дело передали в суд», – прокомментировал экс-руководитель УФССП России по Амурской области.

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#закон #суды

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Как уверен,что оправдают,с маленьких сумм,всё и начинается.

  • Отец

    Отец
    2 часа назад

    Это тот самый хлебосольный.., который на Эхо вещал, что любит получать и дарить подарки.

  • Антифашер

    Антифашер
    1 час назад

    Он был в Благовещенске как в ссылке, и сейчас живет в Казани. Его конечно подсидели но он этому рад. Если он прочитает этот комментарий может поможет мне вернуть 800 000 рублей которые у меня ограбили мафиозные кооперативы г. Благовещенска. Я ему писал письмо на которое он даже не ответил потому что боялся решать эти вопросы, он уехал сейчас в Казань и там работают Российские законы. Сейчас попробую написать письмо новому начальнику может он мне поможет вернуть деньги с мафиозных структур которые прокручивают сотни миллионов и не отдают копейки от алчности. Мафиозные структуры работают слаженно, одна государственная фирма пишет что в связи с не работой(хотя ограбили людей на десятки миллионов) Вы обязаны ликвидировать предприятие, Фиктивная фирма подает в Благовещенский городской суд о ликвидации и соответственно суд ликвидирует липовое предприятие, ловко у них получается ограбили людей на десятки миллионов и спокойно ликвидировали. Конечно надо подавать в ЕСПЧ, но Путин сказал что решение ЕСПЧ в России вне закона.А мошенники создают другие предприятия и грабят Амурский народ бессовестно.

  • full

    full
    1 час назад

    Глаза честные, но вот горизонтальные борозды на лбу выдают...

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