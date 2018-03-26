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26марта
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сегодня, 18:33 0

На Неделе детской моды собрали деньги на лечение ребенка

На Неделе детской моды собрали деньги на лечение ребенка

Организаторы Недели детской моды перечислят маленькому амурчанину Роме Петрухину около 30 тысяч рублей. Это часть средств от продажи билетов на финальный показ мероприятия.

Показ состоялся в Амурском областном доме народного творчества. На мероприятие пригласили и семью Ромы Петрухина.

У мальчика диагностирована спинальная мышечная атрофия. Ребенку необходима операция, провести которую готовы в Пекине. В 2017 году Рома на инвалидной коляске участвовал в модном показе, и с тех пор организаторы мероприятия подружились с семьей Петрухиных.

Из 1 200 000 рублей, необходимых на операцию, неизвестный благотворитель перевел Роминой маме полмиллиона. Остальные средства помогли собирать неравнодушные люди. Свою часть средств Роме собрали организаторы Недели детской моды. На сегодня семье осталось собрать чуть больше 50 тысяч рублей. Уже 8 апреля Рому ждут в клинике в Пекине.

Реквизиты для перечисления средств:

Карта Сбербанка: 4276 8030 2057 3362

Мобильный банк: 8-924-346-14-34

Банк получателя: доп.офис №8636/0140

Кор/счет банка: 30101810600000000608

БИК банка: 040813608

Счет получателя: 42307810903007006334

Ф.И.О. получателя: Петрухина Оксана Александровна.

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#дети #здоровье

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