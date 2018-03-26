Переправа через лед Амура закроется к апрелю

Понтонный мост через Амур предварительно будет работать до апреля. В текущем году лед на реках стал таять быстрее. 21 марта сотрудники МЧС закрыли первую ледовую переправу.

Причина – повышение температуры, которое приводит к таянию ледяного покрова. В настоящее время в Приамурье до сих пор открыто одно место массового выхода на лед на Бурейском водохранилище и восемь ледовых переправ.

Для автомобилистов безопасным является толщина льда более 35 сантиметров. Для пешеходов – не меньше 10 сантиметров. В Амурском гидрометцентре отметили, что из ледяного плена реки начнут высвобождаться во второй половине апреля.