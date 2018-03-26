Следователи ищут свидетелей убийства главы Новобурейского

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Следователи областного управления СК РФ просят свидетелей и очевидцев оказать помощь в расследовании убийства главы поселка Новобурейский Андрея Нвокрещенова. В ходе расследования возникла необходимость привлечь широкую общественность к установлению обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Андрей Новокрещенов пропал 2 ноября 2017 года, его сгоревший автомобиль нашли в районе села Долдыкан Бурейского района. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

3 ноября в районе моста через реку Дея, расположенного в 12 километрах от федеральной автодороги «Чита-Хабаровск» в сторону поселка Талакан Бурейского района, было обнаружено тело главы поселка.

В настоящее время следственными органами совместно с сотрудниками уголовного розыска проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие указанного преступления.

Следственные органы просят всех, кому что-либо известно об этом преступлении, обратиться в следственные органы или ближайшие отделы полиции, в том числе по телефонам: 02, дежурный следственного управления 8-4162-22-14-00 (круглосуточно), 22-14-24, в Новобурейске 8-41634-2-26-48.