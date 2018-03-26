Амурчане возмутились снятием с голосования участников конкурса «Я голосую 28»

Фото: skesov.ru

По словам Дениса, Анастасия занимала лидирующее место в голосовании по Михайловскому району. Если бы не случившееся, у нее были бы все шансы на победу.

Голосовать за участников могли пользователи «Вконтакте», которые посещали сайт яголосую28.рф. «Получается, что если человек во "Вконтакте" до этого не был зарегистрирован, а регистрировался именно в день голосования, то его голос как-то приравнивался к фейку», – объясняет Денис.

Мужчина отмечает, что по Белогорску, Константиновке и Тамбовке сняли с голосования десятки людей, занимавших лидирующие позиции, «просто не разбираясь».

«По правилам конкурса, он должен был в пятницу, 23 марта, в 15:00 закончиться – именно подведение итогов. А они продолжали удалять даже 24-го числа», – добавляет амурчанин.

Денис говорит, что связывался с администратором конкурса, который сказал: «вы нарушили правила – вас удаляют».

Также в редакцию обратилась жительница Белогорска Юлия, которая рассказала о такой же проблеме. Семью женщины сняли с голосования, до этого они шли по Белогорску на втором месте.

«Когда я стала задавать вопросы администратору, сначала мне несколько дней никто не отвечал. Потом мне ответили, что нас сняли за то, что у нас куча фейковых страниц. Я попросила дать ссылки на эти страницы. Выслали шесть ссылок. Все они из Амурской области. В случае двух или трех ссылок было, что у людей не имелось фотографий на аватарке, но странички активные, то есть люди и после конкурса бывают на этих страницах.

Когда я стала задавать администратору вопросы, почему это фейки, когда люди-то были на этих страницах, то есть это не фейковые страницы, мне ничего не ответили», – рассказала Юлия.

По словам амурчанки, у их семьи много друзей по всей России, являющихся военнослужащими, поскольку муж женщины – военный, и они ездят по стране.

«Военнослужащим запрещено иметь аккаунты в социальных сетях. И мы просто просили людей поддержать нас. У нас ребенок очень хотел велосипед, за него мы и боролись. Звонили в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград друзьям, в Магнитогорск, Челябинск и так далее. А так как у них нет аккаунтов, они, соответственно, регистрировались. Но это же не фейки, это реальные люди!» – говорит Юлия.

На сайте яголосую28.рф сообщается:

«18 марта в районе 17:00 произошел всплеск накрутки голосов в ряде загруженных работ пользователей. В результате данной накрутки произошел сбой в модуле кеширования пользовательской части сайтов, что вызвало сильное увеличение времени загрузки страниц.

Голоса мошенников аннулированны. В настоящее время ведется дополнительная индексация фотографий из социальных сетей, чтобы в ближайшее время все пользователи смогли принять участие в конкурсе».

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием к администратору конкурса по электронной почте. Ответ будет опубликован позже.