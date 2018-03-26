Жильцы благовещенской 10-этажки вынуждены обходиться без лифта

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В благовещенской 10-этажке с начала года не работает лифт. Восстановление подъемника будет стоит 220 000 рублей. Жильцам предложили самостоятельно оплатить приобретение и монтаж оборудования.

По словам жителей, лифт в первом подъезде дома № 31 по улице Мухина остановили в начале года. Пользоваться им небезопасно, оборудование, установленное при сдаче дома в 1994–1995 годах, износилось.

«Мы купили квартиру на седьмом этаже. Бывший владелец сказал, что лифт не работает, но обнадежил: оборудование уже заказали и все скоро наладят. Однако оказалось, что это совсем не так, – рассказывает Елена. – Как выяснилось, на ремонт нужны большие деньги, и каждая квартира, за исключением жителей первого и второго этажей, должна собрать по 4 000 рублей». Елена сомневается в том, что нужную сумму удастся собрать. «У нас живут пенсионеры, семьи с детьми. Сумма все-таки не маленькая», – объясняет жительница дома.

Всего в первом подъезде 39 квартир. «Вышла из строя станция управления. На приобретение и монтаж нужно 220 000 рублей. Жильцы платят за текущий ремонт. Но ни фонд капремонта, ни управляющая компания не будут оплачивать ремонт лифта», – говорит старший дома Александр Васильев. Он направил письмо в прокуратуру с просьбой установить, законно ли это.

Дом строился в 1994–1995 годах. Несколько лифтов, среди которых и подъемник из первого подъезда, были произведены на Украине. «Ремонту он не подлежит, таких запчастей нет. Ресурс этого лифта уже исчерпан. Нужно менять станцию управления и саму кабину. В настоящее время пользоваться лифтом невозможно. Похожая ситуация в этом доме сложилась год назад в третьем подъезде. Тогда жильцы собрали деньги на новый лифт», – прокомментировал специалист ООО «Лифтимонтажсервис».

В этом году дом № 31 по улице Мухина ждет капитальный ремонт кровли. По плану, капремонт лифта должен быть только в 2023 году.