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Жильцы благовещенской 10-этажки вынуждены обходиться без лифта

Жильцы благовещенской 10-этажки вынуждены обходиться без лифта
Фото: moydom.media

В благовещенской 10-этажке с начала года не работает лифт. Восстановление подъемника будет стоит 220 000 рублей. Жильцам предложили самостоятельно оплатить приобретение и монтаж оборудования.

По словам жителей, лифт в первом подъезде дома № 31 по улице Мухина остановили в начале года. Пользоваться им небезопасно, оборудование, установленное при сдаче дома в 1994–1995 годах, износилось.

«Мы купили квартиру на седьмом этаже. Бывший владелец сказал, что лифт не работает, но обнадежил: оборудование уже заказали и все скоро наладят. Однако оказалось, что это совсем не так, – рассказывает Елена. – Как выяснилось, на ремонт нужны большие деньги, и каждая квартира, за исключением жителей первого и второго этажей, должна собрать по 4 000 рублей». Елена сомневается в том, что нужную сумму удастся собрать. «У нас живут пенсионеры, семьи с детьми. Сумма все-таки не маленькая», – объясняет жительница дома.

Всего в первом подъезде 39 квартир. «Вышла из строя станция управления. На приобретение и монтаж нужно 220 000 рублей. Жильцы платят за текущий ремонт. Но ни фонд капремонта, ни управляющая компания не будут оплачивать ремонт лифта», – говорит старший дома Александр Васильев. Он направил письмо в прокуратуру с просьбой установить, законно ли это.

Дом строился в 1994–1995 годах. Несколько лифтов, среди которых и подъемник из первого подъезда, были произведены на Украине. «Ремонту он не подлежит, таких запчастей нет. Ресурс этого лифта уже исчерпан. Нужно менять станцию управления и саму кабину. В настоящее время пользоваться лифтом невозможно. Похожая ситуация в этом доме сложилась год назад в третьем подъезде. Тогда жильцы собрали деньги на новый лифт», – прокомментировал специалист ООО «Лифтимонтажсервис».

В этом году дом № 31 по улице Мухина ждет капитальный ремонт кровли. По плану, капремонт лифта должен быть только в 2023 году.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    17 минут назад

    И всё идёт по плануууу...

  • .

    .
    14 минут назад

    Раньше когда это дом был на обслуживание АВК в тарифе была составляющая накопительная часть тарифа на текущий и капитальный ремонт. За год копилась не малая сумма ( несколько сот тысяч) Управляйка за эти деньги забетонировала весь двор. После этого господин Васильев дом перевёл в амурстрой , тарифе так же была накопительная часть. Не знаю причину расторжения договора с АВК- нас все устраивало. Васильеву даже из тарифа платилась з/п. Старший дома о проблеме лифтов наверное узнал не вчера. Спросите у не го а куда он дел накопительную часть дома за эти годы? Сумма наверное несколько сотен тысяч. К стати я потом переехал в дом Игнатьевское шоссе 1 где мы узнали от Управляйки АВК что лифты остановят в феврале 2018 года. Управляйка нам предложила проголосовать за перенос сроков по кап . Ремонту лифтов. Наши жители проигнорировали это предложение. Решение в УК принёс только я один. Наступил февраль 2018 года , о чудо лифты в доме продолжили работать. У нас в подъезде 2 лифта. Я пошол в УК узнать что произошло . Мне деректор сказал что УК оплатила ремонт и продлило срок эксплуатации ещё на два года. Ни кто с нас деньги не собирал. По тресните своего старшего и узнайте куда потратил он деньги накопительного фонда. Васильев жук ещё тот , далеко не лох что бы его УК объегорила . Деньги он умеет считать

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