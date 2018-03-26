Гонки на оленях, конкурс хозяйки чума и хоровод: в Приамурье отметили День оленевода

В минувшие выходные в селе Ивановское Селемджинского района отметили традиционный праздник – День оленевода. Местные жители устраивали гонки на оленях, перетягивали палки, украшали чум и упряжки, бегали с нартами.

Как рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» директор сельского Дома культуры Марина Соловьева, в начале праздника перед собравшимися выступил народный ансамбль северного танца «Дюгэлдын». Юные танцоры радовали зрителей в течение всего праздника.

Спортивная часть началась с молодежной эстафеты, в которой участвовали парни и девушки от 18 лет и старше. Две команды – «Буксаки» (зайчата) и «Хомоты» (медвежата) соревновались в беге с палкой, перетягивании палки. Они на скорость запрягали оленя, прыгали через нарты. А еще сами бегали с нартами: двое парней запрягались и перевозили на нартах девушек.

В итоге в состязаниях «зайчата» победили могучих «медвежат».

Взрослые тоже не отставали: устраивали гонки на оленьих упряжках и на оленях верхом. Также был конкурс самых лучших упряжек – наиболее красивых и богато украшенных. Женщины участвовали в конкурсе «Хозяйка чума». Конкурсантки украсили чум возле Дома культуры, а потом встречали в нем гостей, угощали, вели беседы.

Завершился праздник традиционным национальным хороводом, а затем все направились в сельскую школу – здесь торжественно открыли школьный музей.