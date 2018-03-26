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сегодня, 17:22 5

Причина появления таинственного бугра в микрорайоне Благовещенска до сих пор не найдена

Причина появления таинственного бугра в микрорайоне Благовещенска до сих пор не найдена

В управлении ЖКХ администрации Благовещенска прокомментировали ситуацию с появлением бугра в районе дома № 11 по улице Василенко. На место, где вздыбилась земля, выезжали специалисты. Но выяснить, что послужило причиной изменений грунта, пока не удалось.

Как пояснили в управлении, в месте выдавливания грунта расположены наружные инженерные сети водоснабжения. По информации филиала АО «АКС» «Амурводоканал» смотровые колодцы водопроводной сети не подтоплены, порывов на водопроводной сети не выявлено.

В управляющей компании ООО «Евросервис Д/У № 12» в свою очередь сообщили, что подвал многоквартирного дома № 11 по улице Василенко, рядом с которым произошли изменения, сухой. Поступления воды со стороны ввода водопроводной сети в многоквартирный дом не обнаружено.

«На данный момент известно, что причина не в инженерных сетях, коммунальных аварий никаких не выявлено. Возможно, земля поднялась из-за скапливания грунтовых вод. Если это так, то грунтовая вода уйдет постепенно сама. Тем не менее управление ЖКХ постоянно мониторит ситуацию, ресурсоснабжающие организации следят за инженерными коммуникациями и за элементами уличной дорожной сети», – добавили в пресс-службе мэрии.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    нефть наружу лезет, скорей выкупайте участок. инфа 100%

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Нормально так выехали..Руки в брюки. Походили. Какашки собачьи по пинали.Рядом дорога,здание. Дорога уже проваливалась. Если в промоину автобус с людьми улетит?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    лопату взять в руки не судьба?

  • PRO

    PRO
    24 минуты назад

    Без паники! В случае чего он нас всех спасет

    http://life.amur.info/infinite/zhivoy-zheleznyy-chelovek

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    17 минут назад

    Да все они знают.

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