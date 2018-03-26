Причина появления таинственного бугра в микрорайоне Благовещенска до сих пор не найдена

Как пояснили в управлении, в месте выдавливания грунта расположены наружные инженерные сети водоснабжения. По информации филиала АО «АКС» «Амурводоканал» смотровые колодцы водопроводной сети не подтоплены, порывов на водопроводной сети не выявлено.

В управляющей компании ООО «Евросервис Д/У № 12» в свою очередь сообщили, что подвал многоквартирного дома № 11 по улице Василенко, рядом с которым произошли изменения, сухой. Поступления воды со стороны ввода водопроводной сети в многоквартирный дом не обнаружено.

«На данный момент известно, что причина не в инженерных сетях, коммунальных аварий никаких не выявлено. Возможно, земля поднялась из-за скапливания грунтовых вод. Если это так, то грунтовая вода уйдет постепенно сама. Тем не менее управление ЖКХ постоянно мониторит ситуацию, ресурсоснабжающие организации следят за инженерными коммуникациями и за элементами уличной дорожной сети», – добавили в пресс-службе мэрии.