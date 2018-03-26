В Белогорске подвели итоги народного голосования-2018

Четвертый общегородской опрос общественного мнения по вопросам местного значения состоялся 18 марта на 28 участках. Горожане выбрали форму избрания главы Белогорска, решили вопрос передачи здравоохранения из ведения региона на уровень муниципалитета, а также выразили готовность к сортировке мусора перед его утилизацией.

Как сообщает пресс-служба администрации города, участие в народном голосовании приняли более 28 тысяч белогорцев.

«При подсчете голосов чуть более пятисот опросных листов содержали ответы не на все вопросы и были признаны недействительными, – отметила начальник общего отдела Людмила Шаптала. – В общей сложности был учтен 27 тысяч 561 голос».

88,9 % участников опроса высказались за то, чтобы в Белогорске избирать главу необходимо прямыми выборами, то есть всенародно. 4,7 % выступили за изменение системы выборов, то есть за то, чтобы главу избирали депутаты горсовета. Безразлично к форме избрания главы отнеслись 6,4 % проголосовавших.

По второму вопросу, касающемуся здравоохранения, мнения разделились. За передачу здравоохранения на уровень муниципалитета высказались 9 977 белогорцев (36,2 %), на 0,6 % больше оказалось тех, кто хочет, чтобы здравоохранение осталось в подчинении министерства здравоохранения (10 142 голоса). А 27 % проголосовавших не смогли ответить на этот вопрос.

На вопрос «Готовы ли вы к сортировке мусора у себя дома?» 65,5 % участников народного голосования (18 057 человек) ответили положительно. Больше четверти – 25,8 %, или 7 104 участника высказались о неготовности к сортировке мусора. Еще 8,7 % проголосовавших отметили, что не будут этим заниматься ни при каких обстоятельствах.