Медики Урушинской больницы пожаловались на низкие зарплаты

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Работники Урушинской больницы пожаловались в Общероссийский народный фронт. Медики рассказали, что им неправильно начисляют зарплату.

«В своем обращении работники больницы сообщили о нарушениях при начислении им заработной платы, – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова. – Со слов заявителей, размер оплаты труда участковых врачей и медсестер не вырос и даже имеет тенденцию к снижению на 30-40 %. Ежемесячно врачи получают на руки от 23 до 27 тысяч рублей. В то же время, по данным главврача Сковородинской ЦРБ, средняя заработная плата врачей медучреждения составляет 57 тысяч рублей и повышаться не будет».

Разбираясь в проблеме врачей Урушинской больницы, эксперты Народного фронта обратились за содействием в региональный минздрав. Из ответного письма ведомства следует, что критерии стимулирования, разработанные и утвержденные в учреждении, в самом деле непрозрачны и носят необъективный характер. По отдельным показателям стимулирования невозможно произвести оценку деятельности работника.

ОНФ дал главному врачу Сковородинской ЦРБ ряд рекомендаций. До 20 марта в учреждении должны пересмотреть критерии стимулирования медицинских работников в зависимости от количества и качества труда по каждому структурному подразделению. Также нужно организовать предварительное обсуждение этих критериев с коллективом . Необходимо разъяснять сотрудникам вопросы оплаты труда, прозрачности и объективности установления выплат стимулирующего характера. В больнице должны обеспечить ежемесячное подведение итогов деятельности каждого работника и обеспечить прозрачность выплат стимулирующего характера.

В министерстве здравоохранения Амурской области поставили на особый контроль вопрос выплаты заработной платы работникам Урушинской больницы. Следить за развитием ситуации до полного устранения проблемы намерены и активисты регионального отделения ОНФ. В апреле общественники планируют лично встретиться с сотрудниками больницы и из первых уст узнать о том, какие меры принимает руководство учреждения в сфере начисления и выплаты заработной платы медицинскому персоналу.