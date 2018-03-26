В южных хозяйствах Приамурья борются за влагу в почве

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Из-за недостатка влаги в почве аграрии предпринимают все меры, чтобы сохранить тот запас, который еще имеется. Для этого в хозяйствах южной зоны обработано уже около 8 000 гектаров. К весенне-полевым работам приступили фермеры, чьи поля находятся в поймах Зеи и Амура.

Хозяйство «Зарево» Ивановского района, которое пока единственное приступило непосредственно к посевной, к концу понедельника собирается засеять все запланированные площади ячменем – всего 800 гектаров. Планируется, что остальные хозяйства Ивановского, а также Константиновского и Тамбовского районов подключатся по мере подготовки почвы и оттаивания ее на глубину посадки семян. Пока часть хозяйств этих районов продолжают так называемое закрытие влаги – боронование земли с целью сохранить в ней воду.

«Понятно, что не везде равномерно подходят поля. Где-то на бугорках быстрее подтаивает, а где-то в лощинках бывает еще подморожено. Агрегаты, попав на мерзлоту, иногда ломаются, приходится их чинить. Но аграрии южной зоны понимают ситуацию: запасы влаги с осени в дефиците, и зимой их было недостаточно. Сейчас аномально теплая погода, ветра приводят к быстрому иссушению, и те незначительные запасы могут улетучиться. Аграрии взяли курс, чтобы срочно приступить к мероприятиям по сохранению влаги», – рассказали в министерстве сельского хозяйства Амурской области.

Всего на сегодняшний день закрытие влаги произведено на 8 тысячах гектаров. Из них – 2,5 тысячи в хозяйствах Ивановского района, 1,5 тысячи в Константиновском районе, еще 4 тысячи гектаров обработаны в Тамбовском районе. Из них только во ФГУП «Садовое» за минувшие выходные закрыли влагу на более чем на 1 000 гектаре. В хозяйстве «Луч» Ивановского района попытались приступить к боронованию, но из-за мерзлой земли временно пришлось отложить этот процесс.

Также в Приамурье продолжается подготовка сельхозтехники к посевной кампании. Уже отремонтировано 86 % тракторов, более 70 % сеялок и посевных комплексов, 70 почвообрабатывающих машин. В целом к посевной остается отремонтировать еще 230 тракторов, 220 сеялок и посевных комплексов, 380 почвообрабатывающих машин: культиваторы, бороны, плуги и так далее. По информации минсельхоза, темпы работ по ремонту находятся на уровне прошлого года и соответствуют намеченному графику.

«К концу недели будет подготовлено 90 процентов всей техники, участвующей в посевной. У нас два района, Мазановский и Ромненский, там механизаторы всю зиму в тайге заготавливают лес. Сейчас они возвращаются с лесозаготовок и приступают к ремонту. И ряд хозяйств у нас по области не сеет зерновые. То есть сейчас 100 процентов техники отремонтировали те, кто уже начал сеять зерновые. Те кто сеют только сою, они не спешат, но к концу апреля вся техника в области будет отремонтирована», – рассказали в минсельхозе.

Всего в 2018 году планируется засеять 1 270 тысяч гектаров, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Из них 212 тысяч – это зерновые: 122 тысячи пшеницы, 33 тысячи ячменя, 29 тысяч овса,14 тысяч гектаров гречихи, кукурузы на зерно 13 тысяч и 1 000 гектаров тритикале.

Еще 960 тысяч гектаров пойдет под царицу амурских полей – сою. Остальные земли предназначаются под посадку картофеля, овощебахчевых и кормовых. Посевную пшеницы в 2018 году планируется начать раньше.

«Видите, какие аномальные температуры и как резко меняется климат. Посев пшеницы планируем в первой декаде апреля. Все ранние зерновые в Приамурье планируем посеять посеять до 1 мая, а сою – в первой декаде мая», – уточнили в минсельхозе.