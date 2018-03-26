Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:34 1

В Благовещенске рыбаки устроят «бои за столы»

В Благовещенске рыбаки устроят «бои за столы»

В Благовещенске впервые соревнования по донной рыбалке пройдут в формате открытого Кубка мэра. Турнир состоится в мае 2018 года, и участвовать в нем могут все желающие. Ограничение введут только для спортсменов младше 14 лет – они должны быть с родителями.

Соревнования по донной рыбалке в Благовещенске проводятся уже три года, рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» президент федерации рыболовного спорта Андрей Фуров.

«Донная рыбалка – это особый вид лова. Рыба ловится со дна, и предварительно спортсмены используют много прикормки. Между участниками ведется кормовая конкуренция. Рыба находит самую лучшую прикормку и на этом месте остается. Это своеобразные бои за столы», – пояснил Андрей Фуров.

Он добавил, что в связи с особенностями соревнований самой большой тайной является место их проведения. Участники должны узнать о нем одновременно и не раньше чем за две недели до начала Кубка, чтобы никто не «раскармливал» водоем. Единственное, что сейчас известно, это будет озеро.

Получить подробную информацию о соревнованиях можно по телефонам 46-46-70 и 8914-553-7456.

Просмотров всего: 406

#природа #спорт

распечатать


Происшествия 16

Воздух в Благовещенске пахнет гарью
Спорт 2

Амурские самбисты завоевали пять золотых медалей на первенстве ДФО
Происшествия 3

В Благовещенске 26 марта из-за ветра установят режим повышенной готовности
Спорт 2

Соревнования по скалолазанию прошли в Благовещенске (фото)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    а где у нас рыба?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь