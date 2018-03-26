В Благовещенске рыбаки устроят «бои за столы»

В Благовещенске впервые соревнования по донной рыбалке пройдут в формате открытого Кубка мэра. Турнир состоится в мае 2018 года, и участвовать в нем могут все желающие. Ограничение введут только для спортсменов младше 14 лет – они должны быть с родителями.

Соревнования по донной рыбалке в Благовещенске проводятся уже три года, рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» президент федерации рыболовного спорта Андрей Фуров.

«Донная рыбалка – это особый вид лова. Рыба ловится со дна, и предварительно спортсмены используют много прикормки. Между участниками ведется кормовая конкуренция. Рыба находит самую лучшую прикормку и на этом месте остается. Это своеобразные бои за столы», – пояснил Андрей Фуров.

Он добавил, что в связи с особенностями соревнований самой большой тайной является место их проведения. Участники должны узнать о нем одновременно и не раньше чем за две недели до начала Кубка, чтобы никто не «раскармливал» водоем. Единственное, что сейчас известно, это будет озеро.

Получить подробную информацию о соревнованиях можно по телефонам 46-46-70 и 8914-553-7456.