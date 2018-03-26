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сегодня, 16:31 1

Благовещенский аэропорт перешел на летнее расписание

Благовещенский аэропорт перешел на летнее расписание

С 25 марта в аэропорту Благовещенска начался летний сезон с открытием новых рейсов и возобновлением сезонных маршрутов. В летнюю навигацию 10 авиакомпаний будут выполнять рейсы по 12 направлениям.

Авиакомпания «Северный ветер» в летнем расписании будет выполнять полеты из Благовещенска в московский аэропорт Шереметьево и обратно на воздушном судне Boeing-777. В апреле по некоторым дням в неделю рейсы будут осуществляться на самолете типа Boeing-737 с одной посадкой для дозаправки в аэропортах Красноярска или Новосибирска.

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» традиционно смогут вылететь из Благовещенска в Москву через аэропорт города Екатеринбург «Кольцово» с пунктом прилета в аэропорт Домодедово. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» свяжет Благовещенск с Красноярском, Владивостоком, Южно-Сахалинском и Петропавловском-Камчатским.

В Якутск из Благовещенска полеты будет выполнять авиакомпания «Якутия», в Новосибирск – S7. Из Благовещенска во Владивосток и Южно-Сахалинск амурчане смогут вылететь рейсами авиакомпании «Аврора».

По средам и пятницам авиакомпания «ИрАэро» согласовала с благовещенским аэропортом транзитный маршрут Иркутск – Чита – Благовещенск – Владивосток и обратно, а по субботам Иркутск – Улан-Удэ – Благовещенск – Владивосток и обратно.

В международном секторе летнее расписание пополнилось новым перевозчиком Royal Flight, авиакомпания согласовала полеты на воздушных судах типа Boeing-757 (235 кресел) из Благовещенска в аэропорты Таиланда: Пхукет, Утопао, Краби.

В аэропорты Вьетнама «Нячанг» и Таиланда «Пхукет» будут выполнять полеты авиакомпании «Икар» и AZUR air, в маршрутную сеть последней войдет рейс в аэропорт Таиланда «Утопао».

Билеты можно приобрести в авиационных и туристических агентствах города и на официальных сайтах авиакомпаний, сообщает амурское министерство транспорта и строительства.

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#транспорт

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    долететь до новосибирска дороже чем до москвы

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