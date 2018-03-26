«АмурЭкспорФорум» пройдет в Благовещенске с 18 по 20 мая

Фото:

Главная тема выставки будет приурочена к проведению годов российско-китайского межрегионального сотрудничества (2018-2019), а также 30-летию начала туристических обменов между городами Благовещенск и Хэйхэ.

Определены пять основных разделов выставки – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо. С 2016 года «АмурЭкспорФорум» проходит в рамках Российско-Китайской выставки приграничных городов, что предполагает совместное его проведение с Международной торгово-экономической ярмаркой в городе Хэйхэ. В этом году Выставка приграничных городов открывается в Благовещенске. А Международная торгово-экономическая ярмарка в городе Хэйхэ пройдёт 22-24 мая.

Ежегодно свою продукцию в рамках выставки представляют более 130 компаний из разных регионов страны, а также из провинции Хэйлунцзян и других китайских регионов.

Традиционно, для привлечения посетителей в рамках «АмурЭкспоФорума» организуется обширная культурная программа. Так, в 2017 году проходил фестиваль здорового образа жизни и фотокросс.

В общей сложности за три дня выставку обычно посещают до 10 тысяч человек. Сохранится в 2018 году и смотр-конкурс на медаль «АмурЭкспоФорума». В прошлом году в нём участвовали 10 компаний с 21 видом товаров. Результатом стало 19 золотых и 2 серебряные медали.

В этом году запланирована насыщенная деловая программа выставки: форумы, семинары, В2В встречи и другие мероприятия. Потенциальные участники выставки могут также высказать предложения по формированию экспозиционной и деловой частей выставки. Например, какие темы хотели бы обсудить бизнесмены в рамках деловой программы. Предложения принимаются министерством внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области до 4 апреля по адресу: nikolsky@vst.amurobl.ru и телефону (4162) 22-44-15 (отдел внешнеэкономических и межрегиональных связей).

Компании могут подавать заявки на участие в «АмурЭкспоФорум-2018» до 20 апреля. Форма размещена на официальном сайте www.expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес организаторов, а также по адресу: ООО «Компания «Игра», город Благовещенск, улица Шимановского, 27, 3 этаж, кабинет 315. Тел./факс (4162) 222-742. Стоимость участия для экспонентов осталась на уровне 2017 года.