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сегодня, 16:02 4

Благовещенцев приглашают поговорить о городе

Благовещенцев приглашают поговорить о городе

В столице Приамурья состоится дискуссионная встреча «Поговорим о городе». Благовещенские активисты приглашают горожан на лекции и дискуссию о том, как менять город и что для этого нужно.

В первой части встречи запланирован лекторий. Уличный художник Павел Каючкин расскажет, как стрит-арт меняет город. Дизайнер Петр Стрелец объяснит, что такое дизайн-код. Социолог Яна Кольцова расскажет о городских исследованиях и о том, для чего нужна социология города. Темой выступления активной мамы Татьяны Дурневой станет: «Как сделать проект, который понравится всем». Художник Николай Рыбак предлагает поговорить о городской культуре.

Второй блок встречи посвящен дискуссии на тему: «Городские проблемы. Как с этим жить». «Мы будем разговаривать про город. Приходите, если у вас есть желание изменить город. Приводите друзей. Если у вас есть предложения по выступлениям или вопросы, можете звонить мне по номеру +7-963-816-77-16», – говорит организатор встречи Игорь Кольцов.

Дискуссионная встреча «Поговорим о городе» состоится в понедельник, 2 апреля, в 19 часов по адресу: улица Кузнечная, 1 (гостиница «Дружба», 1 этаж), арт-пространство Beloved Art. Вход на мероприятие свободный, но участникам нужно зарегистрироваться, чтобы организаторы знали, сколько подготовить мест в зале.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад



    Приходите, если у вас есть желание изменить город



    Что изменить приход тех, кто хочет изменить город?

    Улучшится его транспортная составляющая? Исчезнут пробки? Воздух станет чище?



    Нет, не станет? Не улучшится?

    Тогда ЗАЧЕМ приходить?



    Так, чиста поболтать?

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    Для начала нужно осуществить давно задуманный транспортный виадук по улице 50-летия Октября, а потом уже можно будет подумать о рассказах о том, как стрит-арт "меняет город".

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Стрит-арт и раскрашенные в разные цвета покрышки меняют город буквально до уровня сельского поселения.

    А приходить, действительно, какой смысл? "Позаседать" для галочки? К примеру, считаю, так должно быть и очень этого хочу, чтобы на "Золотой миле" появился планетарий, палеонтологический музей, всесезонный ледовый дворец и т.д. - отдать милю под познавательно-развлекательно-обучающую досуговую зону, "милю выходного дня", где можно было бы и отдохнуть, и с пользой провести время семьей.

    А что в реале будет на миле? Церковь, торговые ряды. Ради этого у реки территорию отвоевывали. И смысл заседать, обсуждать?...

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    8 минут назад

    Трындец!) Поговорить. Пустое в порожнее. Кто это организовал, так и не понял.Вижу, активисты. Все бесплатно делают? Это типа галочка года волонтера?

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