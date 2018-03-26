Благовещенцев приглашают поговорить о городе

В столице Приамурья состоится дискуссионная встреча «Поговорим о городе». Благовещенские активисты приглашают горожан на лекции и дискуссию о том, как менять город и что для этого нужно.

В первой части встречи запланирован лекторий. Уличный художник Павел Каючкин расскажет, как стрит-арт меняет город. Дизайнер Петр Стрелец объяснит, что такое дизайн-код. Социолог Яна Кольцова расскажет о городских исследованиях и о том, для чего нужна социология города. Темой выступления активной мамы Татьяны Дурневой станет: «Как сделать проект, который понравится всем». Художник Николай Рыбак предлагает поговорить о городской культуре.

Второй блок встречи посвящен дискуссии на тему: «Городские проблемы. Как с этим жить». «Мы будем разговаривать про город. Приходите, если у вас есть желание изменить город. Приводите друзей. Если у вас есть предложения по выступлениям или вопросы, можете звонить мне по номеру +7-963-816-77-16», – говорит организатор встречи Игорь Кольцов.

Дискуссионная встреча «Поговорим о городе» состоится в понедельник, 2 апреля, в 19 часов по адресу: улица Кузнечная, 1 (гостиница «Дружба», 1 этаж), арт-пространство Beloved Art. Вход на мероприятие свободный, но участникам нужно зарегистрироваться, чтобы организаторы знали, сколько подготовить мест в зале.