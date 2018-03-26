«Человек и закон» разбирается в споре амурских фермеров

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В Благовещенске работает съемочная группа программы «Человек и закон». Представители правового центра разбираются в ситуации, сложившейся между фермерами, ИП Викулова и ООО «Элеватор».

В августе 2016 года амурские фермеры сдали пшеницу и сою на хранение Тамбовскому элеватору. В итоге фермеры остались без продукции и без денег.

«Мы приезжаем в Амурскую область второй или третий раз, чтобы отслеживать резонансные дела. Это одно из таких дел. Самое интересное, что на сегодняшний день достоверно установлено наличие большого количества пострадавших и потерпевших от действий ООО "Элеватор". У нас имеется информация о 20 пострадавших – это люди, имевшие договорные обязательства с ИП Викулова и ООО "Элеватор". Они остались в накладе от такого сотрудничества. Это выражается в невозврате пшеницы и сои», – говорит адвокат правового центра «Человек и закон» Дмитрий Панфилов. При этом пострадавшие – не только из Амурской области. Общая сумма материальных претензий превысила 150 миллионов.

Дело расследуется на протяжении восьми месяцев. «Подобного рода вопросы можно решить быстрее, – уверен Панфилов. – Два-три, максимум четыре месяца. Я не берусь судить о том, чья здесь вина, но восемь месяцев – это длительный период рассмотрения гражданского спора».

По словам Дмитрия Панфилова, съемочная группа планирует встретиться с индивидуальным предпринимателем Юлией Викуловой, проверять контраргументы против ООО «Элеватор». «Мы придерживаемся позиции объективности и всесторонности, обозрения ситуации с разных сторон. В том числе планируется и посещение органов прокуратуры и полиции, потому что непонятная ситуация сложилась с отказами в возбуждении уголовного дела», – поясняет адвокат правового центра «Человек и закон».

Инициаторами уголовного дела выступили фермеры-контрагенты ООО «Элеватор» и ИП Викулова, которым не вернули сельхозпродукцию. Предприниматели обращались в полицию с требованием о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц за незаконное присвоение, завладение или растрату сельскохозяйственной продукции.