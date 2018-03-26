В Селемджинском районе должник едва не придушил судебного пристава

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В Селемджинском районе местного жителя обвиняют в нападении и применении насилия в отношении судебного пристава. В связи с проблемами с разделом имущества во время развода 21 марта мужчину вызвали в служебный кабинет, где тот и напал на пристава при исполнении.

Находясь в бракоразводном процессе, правонарушитель не желал добровольно делить имущество с бывшей супругой. Женщина обратилась в суд. Имущество до решения суда необходимо было описать и арестовать.

Судебный пристав уже работал с этим гражданином и сталкивался с проявлениями словесной агрессии и его вызывающим, провокационным поведением. Поэтому 21 марта, когда должника вызвали в отдел, в кабинете присутствовал еще один сотрудник управления.

В ходе встречи судебный пристав предложил гражданину ознакомиться с материалами исполнительного производства. Также он попытался вручить ему требование о предоставлении имущества, подлежащего описи и аресту. Однако должник в резкой форме отказался это сделать и решил уйти. Второй сотрудник преградил мужчине выход и сообщил, что ему необходимо исполнить законные требования судебного пристава.

Однако посетитель, нецензурно ругаясь, схватил сотрудника за форменную одежду, сорвал с нее нагрудный знак, придавил сотрудника к стене и прижал ему рукой область шеи. Следуя закону, судебный пристав усмирил должника.

23 марта в Мазановском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». По этой статье предусматривается наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. Другая возможная санкция: принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишениее свободы на срок до пяти лет. В случае, если применение насилия, являлось опасным для жизни или здоровья представителя власти, возможно лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба областного управления ФССП.