Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:17 14

В Селемджинском районе должник едва не придушил судебного пристава

В Селемджинском районе должник едва не придушил судебного пристава
Фото: vsluh.ru

В Селемджинском районе местного жителя обвиняют в нападении и применении насилия в отношении судебного пристава. В связи с проблемами с разделом имущества во время развода 21 марта мужчину вызвали в служебный кабинет, где тот и напал на пристава при исполнении.

Находясь в бракоразводном процессе, правонарушитель не желал добровольно делить имущество с бывшей супругой. Женщина обратилась в суд. Имущество до решения суда необходимо было описать и арестовать.

Судебный пристав уже работал с этим гражданином и сталкивался с проявлениями словесной агрессии и его вызывающим, провокационным поведением. Поэтому 21 марта, когда должника вызвали в отдел, в кабинете присутствовал еще один сотрудник управления.

В ходе встречи судебный пристав предложил гражданину ознакомиться с материалами исполнительного производства. Также он попытался вручить ему требование о предоставлении имущества, подлежащего описи и аресту. Однако должник в резкой форме отказался это сделать и решил уйти. Второй сотрудник преградил мужчине выход и сообщил, что ему необходимо исполнить законные требования судебного пристава.

Однако посетитель, нецензурно ругаясь, схватил сотрудника за форменную одежду, сорвал с нее нагрудный знак, придавил сотрудника к стене и прижал ему рукой область шеи. Следуя закону, судебный пристав усмирил должника.

23 марта в Мазановском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». По этой статье предусматривается наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. Другая возможная санкция: принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишениее свободы на срок до пяти лет. В случае, если применение насилия, являлось опасным для жизни или здоровья представителя власти, возможно лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба областного управления ФССП.

Просмотров всего: 2718

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 1

Следователи ищут свидетелей убийства главы Новобурейского
Происшествия 2

В Благовещенске такси проехало на запрещающий сигнал светофора (видео)
Происшествия

В Благовещенске и Благовещенском районе за быструю езду наказали более 3 тысяч водителей
Происшествия

В Тынде чиновники незаконно дали горожанину квартиру по программе переселения
Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Лентяйка

    Лентяйка
    3 часа назад

    Когда амур.инфо научатся писать заголовки соответствующие содержанию?!

  • Егорий

    Егорий
    3 часа назад

    Наверное, никогда. Похоже, они даже не понимают, насколько чудовищен этот заголовок.

  • странаворов

    странаворов
    3 часа назад

    Да уж, писаки еще те. И со временем ситуация не меняется. Стыдно быть не грамотным работником СМИ.

    А в отношении отморозка - три выстрела в грудную клетку - то самое, что ему нужно.

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    3 часа назад

    Стыдно называть работников СМИ не грамотными! Надо называть их неграмотными) А вообще, вы так сурово расправились с отморозком, что журналистам еще повезло))

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Аж до десяти лет срока если решат, что это опасно для жизни. Теперь понятно почему пристав спровоцировал насилие.. Ведь если человек отказ дал и не исполняет, то зачем провоцировать. Есть прописаные правила и ими руководствуются, а тут преградили путь и конечно насильно. Это провокация самая настоящая.

    Вот когда за дело возьмутся коллекторы - это по хлеще будет.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    2 часа назад

    Я не понимаю те идиотов которые кидаются на приставов ,они слуги государевы и кроме исполнения судебного решения они не чего лично от себя не добавляют, но хочешь ты разобраться так разбирайся до суда или на суде доказывай что не верблюд,а на пристава кидаться он то в чем виноват .Жёстче надо за это наказывать.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    ANTANTA

    Я не понимаю те идиотов которые кидаются на приставов ,они слуги государевы и кроме исполнения судебного решения они не чего лично от себя не добавляют, но хочешь ты разобраться так разбирайся до суда или на суде доказывай что не верблюд,а на пристава кидаться он то в чем виноват .Жёстче надо за это наказывать.



    Ну там написано, что пристав преградил выход и что он должен делать? Конечно он физически отстранил с пути пристава. Зачем пристав преградил путь? Это не его функция. Значит реально спровоцировал. А теперь он уже якобы приобрел "законные" методы давления типа мол "на десять лет упекем тебя как за опасный для жизни силовое действие против пристава". Это все превышение полномочий . Разве не с этой целью преграждал путь пристав? А человек просто отказался исполнять и что?

  • Touareg

    Touareg
    2 часа назад

    Пристав попытался незаконно лишить свободы гражданина, соответственно это приставов должны посадить в тюрьму, а гражданину дать медаль за то, что он не побоялся дать отпор преступникам.

  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    2 часа назад

    Приставы хоть и слуги государевы, но выполняют свою работу не качественно, не однократно сталкивалась с ними. Я говорю не про всех, а про некоторые личности. Поэтому и не надо писать слуги государевы, и в этой службе хватает своих ...

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Touareg

    Пристав попытался незаконно лишить свободы гражданина, соответственно это приставов должны посадить в тюрьму, а гражданину дать медаль за то, что он не побоялся дать отпор преступникам.



    Все верно. А вы думаете прав пристав? Ведь человек какой-бе негодяй небыл-бы, но если он не согласен например подписи ставить и даже просто разговор вести, то этого прав не может никто лишать. Тут есть правила допроса, дознания, и просто привлечения к ответу. А пристав сам силу применил. Просто физически преградил путь на выход. Зачем? Конечно сознательно провоцировал, чтоб была возможность оказывать законное давление. А вот до пыток пристав не дошел-бы. Духу не хватит. Надо было не прегражлдать путь, а схватить и привязать. В рот кляп и электрошокером "будешь подписывать?!" Нет!. Снова шокером."Б-б-бу-уду!".

  • Агамемнон

    Агамемнон
    2 часа назад

    Какие коллекторы при бракоразводном процессе? Жена наймет?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Агамемнон

    Какие коллекторы при бракоразводном процессе? Жена наймет?



    Не все так гладко. В стране 140млн. активного поголовья и не каждый "комолый" и не каждый "рогатый". А есть и просто клыкастые. Вот и из -за все их даже безобидную букашечку пасти будет коллектор как клыкастого.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Надо было при понятых предложить расписаться..При этом составляется протокол. Он говорит нет..И уходит. Пристав не имеет права его удерживать силой. К сожалению юридическая грамотность приставов,да и полиции на очень низком уровне.Неоднократно в этом убеждался.Зато фраза "клиент всегда неправ" откладывается у них на подкорку через 10 минут службы.Я не про всех...Но элементарных неучей вагон и маленькая тележка. И учится не хотят..Вот оно насильственное омоложение кадров что сделало.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 минуты назад

    Пристава под суд!

Показать все (14) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь