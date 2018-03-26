В Благовещенске такси проехало на запрещающий сигнал светофора (видео)

В социальных сетях появилось видео нарушения правил дорожного движения водителем такси. Он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

По информации очевидцев, инцидент произошел на пересечении улиц Октябрьской и Богдана Хмельницкого. Дата его неизвестна. На кадрах видно, что таксист проехал перекресток, когда для него горел желтый сигнал светофора. Все произошло в темное время суток.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что в действиях водителя усматривается нарушение части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика). По данному факту проводится проверка.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28