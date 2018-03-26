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сегодня, 15:17 2

В Благовещенске такси проехало на запрещающий сигнал светофора (видео)

В Благовещенске такси проехало на запрещающий сигнал светофора (видео)

В социальных сетях появилось видео нарушения правил дорожного движения водителем такси. Он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

По информации очевидцев, инцидент произошел на пересечении улиц Октябрьской и Богдана Хмельницкого. Дата его неизвестна. На кадрах видно, что таксист проехал перекресток, когда для него горел желтый сигнал светофора. Все произошло в темное время суток.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что в действиях водителя усматривается нарушение части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика). По данному факту проводится проверка.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 916

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бомба

    Бомба
    2 часа назад

    Вообще ни о чем..

  • matushka

    matushka
    46 минут назад

    Если это " Премьер", то есть у них водятел, который ооочень часто ездит на красный и с превышением скоростного режима

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