В Благовещенске и Благовещенском районе за быструю езду наказали более 3 тысяч водителей

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В Благовещенске и Благовещенском районе наблюдается рост числа водителей, которых привлекли к административной ответственности за превышение скорости. С начала 2018 года таких нарушителей набралось 3 426.

По сравнению с началом 2017 года этот показатель вырос в два раза.

В общей сложности с начала 2018 года в Благовещенске и Благовещенском районе выявлено 23 813 нарушений правил дорожного движения. Это на 27 % больше в сравнении с тем, как начинался 2017 год, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Превышение скоростного режима является одним из распространенных нарушений ПДД. Размер штрафов для водителей при этом зависит от того, насколько был нарушен скоростной режим. При превышении на 20-40 километров в час следует штраф в размере 500 рублей, превышение на 40-60 километров в час обойдется в 1 000–1 500 рублей. Если же скорость была превышена более чем на 60 километров в час, то виновный водитель (помимо штрафа или вместо него) может получить более суровое наказание – лишение водительского удостоверения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Работа по выявлению нарушений на дорогах и улицах Благовещенска и Благовещенского района также ведется комплексами автоматической фото- и видеофиксации. За три месяца 2018 года на территории города и района этими комплексами было выявлено 16 648 нарушений ПДД.