Искать пропавших людей в Приамурье пожелали в основном девушки

В областном центре Приамурья прошла дебютная подготовка добровольцев по поиску пропавших людей. Ее провели в учебно-методическом центре по ГОЧС и ПБ Амурской области. Занятия проводились совместно с амурским управлением МЧС России по Амурской области.

Среди желающих стать волонтерами и помогать искать людей оказалось больше девушек, чем парней. Это студенты БГПУ, ДальГАУ, АГМА, АМГУ, Амурского педагогического колледжа. На занятиях им рассказали о поисковых технологиях, оказании первой помощи, ориентировании на местности, подаче сигналов бедствия, сборе информации. Первые выпускники получили специальные сертификаты добровольцев.

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#жизнь #МЧС

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Екатерина PL