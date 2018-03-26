Искать пропавших людей в Приамурье пожелали в основном девушки
В областном центре Приамурья прошла дебютная подготовка добровольцев по поиску пропавших людей. Ее провели в учебно-методическом центре по ГОЧС и ПБ Амурской области. Занятия проводились совместно с амурским управлением МЧС России по Амурской области.
Среди желающих стать волонтерами и помогать искать людей оказалось больше девушек, чем парней. Это студенты БГПУ, ДальГАУ, АГМА, АМГУ, Амурского педагогического колледжа.
На занятиях им рассказали о поисковых технологиях, оказании первой помощи, ориентировании на местности, подаче сигналов бедствия, сборе информации. Первые выпускники получили специальные сертификаты добровольцев.
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