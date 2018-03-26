В Тынде чиновники незаконно дали горожанину квартиру по программе переселения

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Тындинский районный суд признал виновными двух бывших чиновников и жителя Тынды, которые попытались провернуть незаконную сделку и оформить тындинцу жилье по программе переселения. Получатель квартиры заплатил муниципальным служащим более 200 тысяч рублей.

Трое граждан обвинялись в покушение на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере. Суд установил, что в 2014 году двое муниципальных служащих предоставили подложный ордер мужчине, что могло позволить ему незаконно приобрести новое благоустроенное жилое помещение по программе переселения.

За оказанную помощь житель Тынды заплатил им денежное вознаграждение в размере, превышающем 200 тысяч рублей. Однако преступление не было доведено до конца.

Все фигуранты дела получили условный срок. Бывшие чиновники получили три и два года лишения свободы условно, один из них также был оштрафован на 50 тысяч рублей. Взяткодатель также осужден условно на три года, без штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.