В благовещенских торговых центрах уверены в своих системах пожарной безопасности

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В крупных благовещенских торговых центрах заявляют о полной исправности всех систем пожарной безопасности и пожаротушения. Работа этих систем контролируется постоянно. Но в некоторых заведениях решили провести дополнительные внутренние проверки.

На всякий пожарный, проверять систему пожаротушения и оповещения будут в ТЦ «Перекресток». Хотя, по словам представителя центра, подобный контроль у них и так ведется два раза в неделю.

«У нас очень налаженная серьезная система пожарной безопасности, постоянные проверки проводятся – очень хорошие подрядчики в этом вопросе. Никогда не было никаких возгораний, ни сбоев в этой системе. Обслуживающая организация частенько к нам наведывается и проверяет системы пожарной безопасности раза в два в неделю. Мы уверены в своей системе, но, думаю, в ближайшее время еще раз проведем проверку, чтобы убедиться, что у нас подобная трагедия не произойдет», – рассказала Юлия Саяпина, ведущий специалист отдела маркетинга ТРЦ «Перекресток».

Уверены в своей системе пожарного контроля и в ТРЦ «Острова».

«В Кемерове, насколько я знаю, даже не сработала система оповещения, не говоря уже о других системах, у нас с этим полный порядок. Все согласно проекту, все в действии, все работает, схемы эвакуации находятся в нужных местах, эвакуационные двери работают, работают пожарная система и автоматическая система пожаротушения. Нас обслуживает фирма, филиал которой находится в нашем же здании. За пять лет существования торгового центра у нас 4 раза проходили совместные учения с МЧС, а также у нас регулярно проходят внутренние учения, в том числе на прошлой неделе было», – рассказал Альберт Скнарин, управляющий ТРЦ «Острова».

Нет сомнений в работе всех систем пожаротушения и оповещения и в других крупных торговых центрах города.

«Проверки все у нас проводится по графику. За систему пожарной безопасности отвечает обслуживающая организация. Раз в месяц проводится проверка работоспособности всех систем: и оповещения, и тушения и дымоудаления. И раз в квартал проводится комплексная проверка. Ближайшую комплексную проверку поставили на завтра, думаю, это связано с событиями в Кемерове, потому что проверка стоит внепланово», – прокомментировала Елена Голубкова, администратор торгового центра «Ледяной».

«У нас есть все системы и пожаротушения и оповещения, есть городской гидрант, плюс подручные средства пожаротушения, пожарные щиты оборудованы по регламенту. Ежедневно сотрудники безопасности контролируют давление в огнетушителях. Раз в три месяца приезжает пожарная охрана и проверяет городские гидранты, чтобы они у нас были подключены», – сообщил Константин Воробьев, старший охраны торгового центра «Реал».

«У нас все есть, в том числе спринклерная система пожаротушения – это когда вода льется с потолка. Но в связи с событиями в Кемерове у нас проверка ожидается ориентировочно на этой неделе. Нас уведомили, что приедет Роспотребнадзор и пожарные в том числе. Думаю, что это именно с Кемеровым связано, потому что в России у нас просто так ничего не делается», – высказал мнение управляющий ТЦ «Флагман».

Почти во всех крупных торговых центрах Благовещенска есть игровые зоны для детей, в том числе с электрическими аттракционами. По одной из версий, загоревшийся аттракцион стал причиной страшного пожара в Кемерове. Но в торговых центрах заверили, что все увеселительные приспособления имеют сертификаты качества. В одном из заведений сообщили, что на игровую зону направлены камеры видеонаблюдения, и в случае ЧП об этом станет известно сразу. Еще в одном центре уточнили, что у них аттракционы работают от аккумуляторов, поэтому вероятность возгорания минимальна.

Всего, по данным министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона, в Амурской области 115 торговых центров, из них 33 – в Благовещенске.

Как сообщало Амур.инфо, страшный пожар, который унес жизни нескольких десятков человек, произошел в торговом центре Кемерова 25 марта. По сообщению оперативного штаба, 53 человек погибли, еще 48 человек пострадали, 12 из них остаются в больницах. По последним данным, пропавшими без вести остаются 16 человек..

Глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре города Кемерово выразил губернатор Амурской области Александр Козлов. «От имени правительства и всех жителей Амурской области примите глубокие и искренние соболезнования в связи с трагедией, которая унесла десятки жизней людей, детские жизни. Такие неожиданные известия всегда потрясают до глубины души. Произошедшее стало настоящим горем для всех жителей Российской Федерации. Мы скорбим вместе с вами», – говорится в официальной телеграмме.