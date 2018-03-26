Около трехсот книг собрали в АОДНТ для сгоревшей в Серышеве библиотеки
Жители Приамурья подключились к сбору книг для библиотеки в поселке Серышево Серышевского района, которая почти полностью сгорела на днях. Только в Амурском областном доме народного творчества за выходные удалось собрать около 300 книг.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства культуры и национальной политики Амурской области, к сбору книг подключились около 150 библиотек региона, школы искусств, музеи и культурно-досуговые центры. В Амурской областной научной библиотеке информагентству сообщили, что сюда книги только начали поступать. Людей призывают приносить литературу, которой они готовы поделиться с пострадавшей библиотекой.
«Сгорело 30 тысяч книг. Ядро библиотечного фонда – это классика: зарубежная, русская, советская, энциклопедии и справочники. У нас нет задачи искать-то интересное. Нам нужно собрать книги для того, чтобы библиотека начала полноценно работать», – говорит директор научной библиотеки Наталья Долгорук.
Специалисты уже назвали наиболее вероятную причину пожара. К нему мог привести аварийный режим работы электросети здания, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
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