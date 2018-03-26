Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:16 0

Около трехсот книг собрали в АОДНТ для сгоревшей в Серышеве библиотеки

Около трехсот книг собрали в АОДНТ для сгоревшей в Серышеве библиотеки
Фото: instagram.com/kriminal.blg

Жители Приамурья подключились к сбору книг для библиотеки в поселке Серышево Серышевского района, которая почти полностью сгорела на днях. Только в Амурском областном доме народного творчества за выходные удалось собрать около 300 книг.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства культуры и национальной политики Амурской области, к сбору книг подключились около 150 библиотек региона, школы искусств, музеи и культурно-досуговые центры. В Амурской областной научной библиотеке информагентству сообщили, что сюда книги только начали поступать. Людей призывают приносить литературу, которой они готовы поделиться с пострадавшей библиотекой.

«Сгорело 30 тысяч книг. Ядро библиотечного фонда – это классика: зарубежная, русская, советская, энциклопедии и справочники. У нас нет задачи искать-то интересное. Нам нужно собрать книги для того, чтобы библиотека начала полноценно работать», – говорит директор научной библиотеки Наталья Долгорук.

Специалисты уже назвали наиболее вероятную причину пожара. К нему мог привести аварийный режим работы электросети здания, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Просмотров всего: 146

#культура #пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске и Благовещенском районе за быструю езду наказали более 3 тысяч водителей
Происшествия

В Тынде чиновники незаконно дали горожанину квартиру по программе переселения
Происшествия

В благовещенских торговых центрах уверены в своих системах пожарной безопасности
Происшествия 5

Воздух в Благовещенске пахнет гарью
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь