Воздух в Благовещенске пахнет гарью

В понедельник, 26 марта, многие жители Благовещенска заметили, что в воздухе ощущается запах гари. Дым закрыл безоблачное небо. При этом дует сильный ветер – до 17-22 метров в секунду, в связи с чем в областном центре даже ввели режим повышенной готовности.

Между тем, как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, в окрестностях Благовещенска нет ни одного природного пожара или неконтролируемого пала. По крайней мере, о них в управлении неизвестно.

При этом по всей области сейчас ведутся профилактические мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду. Проводится опашка земли вокруг населенных пунктов, ведутся контролируемые палы.

«За пожарную безопасность своих населенных пунктов отвечают главы местных администраций, – пояснил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин. – Сейчас до наступления пожароопасного периода они проводят профилактические мероприятия. Палы проводятся под контролем, в том числе и сотрудников МЧС. Привлекают и нас, и различные дорожные службы».