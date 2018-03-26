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26марта
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сегодня, 13:50 6

Воздух в Благовещенске пахнет гарью

Воздух в Благовещенске пахнет гарью

В понедельник, 26 марта, многие жители Благовещенска заметили, что в воздухе ощущается запах гари. Дым закрыл безоблачное небо. При этом дует сильный ветер – до 17-22 метров в секунду, в связи с чем в областном центре даже ввели режим повышенной готовности.

Между тем, как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, в окрестностях Благовещенска нет ни одного природного пожара или неконтролируемого пала. По крайней мере, о них в управлении неизвестно.

При этом по всей области сейчас ведутся профилактические мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду. Проводится опашка земли вокруг населенных пунктов, ведутся контролируемые палы.

«За пожарную безопасность своих населенных пунктов отвечают главы местных администраций, – пояснил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин. – Сейчас до наступления пожароопасного периода они проводят профилактические мероприятия. Палы проводятся под контролем, в том числе и сотрудников МЧС. Привлекают и нас, и различные дорожные службы».

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#МЧС #погода #пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    34 минуты назад

    Пахнет гарью..Пожаров нет..Все под контролем.Постоянно проходят профилактические мероприятия. Из под земли что ли дым идет? Шахтеров проверяли?

  • Люблю шоколадки

    Люблю шоколадки
    34 минуты назад

    Ах мистика какая, откуда гарь тогда?

  • ay

    ay
    30 минут назад

    C Кетаю надуло.

  • OT

    OT
    25 минут назад

    Дак сильный ветер вот он гарью и пахнет.)

  • чтоикак

    чтоикак
    11 минут назад

    Китай?

  • надежда2015

    надежда2015
    1 минута назад

    Когда уже законом запретят эти "КОНТРОЛИРУЕМЫЕ" отжиги?

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