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сегодня, 13:27 0

В России продлили дачную амнистию

В России продлили так называемую дачную амнистию. Она позволяет осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты индивидуального жилищного строительства по упрощенной схеме – без разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

В начале марта 2018 года президент РФ подписал федеральный закон о продлении срока действия дачной амнистии до 1 марта 2020 года.

Росреестр напоминает амурчанам: для того, чтобы воспользоваться дачной амнистией для регистрации индивидуального жилого дома, необходима оплата государственной пошлины, наличие разрешения на строительство, правоустанавливающих документов на земельный участок и подготовленного кадастровым инженером технического плана жилого дома. В случа, если ранее права на земельный участок были зарегистрированы, то предоставлять правоустанавливающие документы на него не требуется.

Заявления и документы на регистрацию прав можно подать лично в МФЦ, в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра www.rosreestr.ru, в том числе в «Личном кабинете правообладателя».

Всего за 12 лет действия дачной амнистии, которая стартовала в 2006 году, управлением Росреестра по Амурской области в упрощенном порядке зарегистрировано около 12 тысяч прав, сообщает областное правительство.

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#жизнь #закон

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