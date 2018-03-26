Дожди и мокрый снег: прогноз погоды в Приамурье на 27 марта

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В Амурской области 27 марта ожидается увеличение облачности до значительной. В большинстве южных районов и местами по северу области выпадут слабые и умеренные осадки в виде дождя, по северу местами дождь будет с мокрым снегом.

Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-восточный, он наберет скорость 5-10 метров в секунду, во второй половине дня местами его порывы составят 15-20 метров в секунду.

Температура по северу в ночные часы составит от минус 4 до плюс 1, местами при прояснении будет минус 9…14 градусов. По югу ночью термометры покажут плюс 1…6, местами при прояснении – до минус 5. Днем температура по северу составит 4…9 градусов тепла, местами в осадках будет минус 1…6. По югу днем термометры покажут 6…11 градусов выше нуля.

В Благовещенске ночью будет малооблачно, без осадков. Юго-западный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду. Температура будет держаться в пределах от нуля до плюс 2. Днём ожидается увеличение облачности до значительной, пройдет дождь. Ветер дует с юго-востока и востока со скоростью 4-9 метров в секунду, в вечернее время усиливаясь до 13-18 метров в секунду. Термометры покажут 8…10 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.