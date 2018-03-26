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сегодня, 12:50 4

После трагедии в Кемерове сотрудники МЧС посетят крупные торговые центры Приамурья

После трагедии в Кемерове сотрудники МЧС посетят крупные торговые центры Приамурья
Фото: vologda-portal.ru

После ЧП в торговом центре в Кемерове сотрудники надзорной деятельности и профилактики амурского управления МЧС планируют пройти по всем крупным торговым центрам Приамурья. Руководителям еще раз напомнят о требованиях пожарной безопасности, а при необходимости, укажут на нарушения.

В амурском МЧС подчеркивают, что посещение торговых центров не является проверкой. Заведения осмотрят в рамках консультативной помощи. С руководством поговорят о пожарной безопасности, еще раз напомнят о требованиях. Кроме того, если будут выявлены какие-либо нарушения, сотрудники МЧС на них укажут и порекомендуют эти недоработки устранить.

Пока это все меры, которые по закону могут предпринять в амурском управлении МЧС. Это связано с так называемыми надзорными каникулами, которые были введены с 1 января 2016 года 294 федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля».

Согласно документу, субъекты малого и среднего предпринимательства исключили из плановых проверок на три года – с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Теперь проверить наличие и функционирование тех же систем пожарной безопасности контролирующие органы могут только внепланово и по согласованию с прокуратурой. Для этого должно поступить соответствующее обращение.

«Внепланово посещаем только по обращениям. Обыватели могут обратить внимание: если возникают вопросы по содержанию путей эвакуации, по наличию и исправности систем пожарной защиты – сигнализации, пожаротушения, система дымоудаления, система оповещения об эвакуации, если вызывает сомнение, что все исправно, можно обратиться в любой орган территориальный либо в областное управление МЧС. По таким фактам готовится обращение в прокуратуру, которая либо согласовывает проверку, либо нет. Могут не согласовать, если недостаточно оснований. Должны быть такие нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью людей», – рассказал Сергей Чебыкин, заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области.

Все, что могут по закону делать контролирующие органы, – это проводить профилактические мероприятия. К примеру, выезжать и проверять системы наружного противопожарного водоснабжения – работу пожарных гидрантов. Это, в частности, делается при смене времен года.

«На каждый крупный торговый центр у нас в подразделениях есть планы или карточки тушения пожаров. Они ведутся, корректируются, и по этим планам и карточкам подразделения выезжают, уточняют, проводят профилактические беседы с собственниками объектов. Сразу обращают внимание на пути эвакуации, на наличие первичных средств пожаротушения, где-то подсказывают, на что необходимо обратить внимание. И параллельно проводят работу по проверке источников наружного противопожарного водоснабжения, подъездов, разворотных площадок», – добавил Сергей Чебыкин.

Все это ежедневная текущая работа, те же профилактические выезды непосредственно в торговые центры происходят примерно раз в полугодие. От проверок они отличаются тем, что в случае выявления нарушения руководителю могут только порекомендовать его устранить. При проверках же выдаются предписания, составляются административные протоколы, а в случае серьезных нарушений инспекторы могут обратиться в суд и приостановить деятельность заведения до 90 суток.

Продлят ли действие этих надзорных каникул по окончании 2018 года, пока неизвестно.

«Вопросы проверок курирует министр "Открытого правительства" Абызов. Периодически в МЧС проходят совещания, на которых он присутствует, и говорит, что все-таки по окончании 2018 года надзорные органы должны зайти и проверить объекты малого и среднего бизнеса. И это касается не только пожарного надзора. Объекты с массовым пребыванием людей все-таки должны находиться на особом контроле», – подытожил заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    закрыть всё нафиг

  • бабаяга

    бабаяга
    58 минут назад

    Почему только после трагедии?

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    49 минут назад

    Для галочки и отчетности проверят, выпишут штрафы, но мы живем в России. Кинотеатры, детские игровые и бассейны на последнем этаже, первый этаж оказывается отсутствует. Первый для торговых точек.

  • Алиса55

    Алиса55
    4 минуты назад

    Для примера наш ТЦ Ледяной, детские аттракционы и пр. находится на самом последнем этаже,на четвертом. И он к тому же настолько тесный,что в случае чего просто будет ппц. Про острова вообще молчу. Там вообще вся эта система не налажена. Страшно конечно.

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