Пострадавший при пожаре в Райчихинске трехлетний ребенок умер

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Пожар случился в одной из квартир многоэтажки Райчихинска в ночь на 26 марта. Во время тушения возгорания пожарные обнаружили тела мужчины 1970 года рождения и женщины 1992 года рождения, еще один потерпевший, 3-летний мальчик, скончался в машине скорой помощи. Спасти удалось только одного мужчину.

По данному факту следственным отделом по городу Райчихинск возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщает амурское следственное управление.