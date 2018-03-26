Водитель мусоровоза в Благовещенске делал город чище в нетрезвом виде

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В понедельник, 26 марта, в Благовещенске в результате проверки 15 мусоровозов выявили четыре нарушения.За рулем одной из машин сидел нетрезвый водитель, а трое других нарушили правила перевозки грузов, то есть загрязняли столицу Приамурья мусором, который вывозили.

Сотрудники городской администрации совместно с инспекторами ГИБДД провели рейд в отношении водителей мусоросборочных автомобилей. В результате проверки было составлено четыре административных протокола: три – по статье 12.21.1. «Нарушение правил перевозок грузов»; один – по статье 12.8. «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Пресс-служба городской администрации сообщает, что при осуществлении транспортировки отходов предприятие должно руководствоваться способами, которые исключают возможности их потерь при их вывозе, предусматривать возможность возникновения аварийных ситуаций и нанесения ущерба окружающей среде и здоровью населения. Вывоз отходов допускается лишь при помощи специально оборудованного транспорта, имеющего специальное оформление, согласно действующим нормативным документам в области обращения с отходами.