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В Райчихинске в огне погибли два человека

В Райчихинске в огне погибли два человека
Фото: versiya.info

26 марта в третьем часу ночи дежурному пожарной части № 58 Райчихинска поступило сообщение, что в пятиэтажном доме № 11 по улице Комсомольской горит квартира. Возгорание заметили жильцы расположенного напротив дома. На место выехала дежурная смена пожарных в количестве восьми человек и двух автоцистерн.

Прибыв на место пожара через три минуты, огнеборцы обнаружили, что из окон квартиры на пятом этаже вырывается огонь. Поднявшись на верхний этаж, они увидели, что соседи уже пытаются открыть самодельную дверь в горящую квартиру. Пока одни пожарные эвакуировали жильцов подъезда, другим удалось отогнуть дверь и попасть внутрь горящего помещения.

Первым в квартиру проник начальник караула и сразу приступил к тушению огня. Через пару секунд ему на помощь подоспели и другие пожарные звена газодымозащитной службы.

Очаг возгорания находился в спальне четырёхкомнатной квартиры. В одной из комнат огнеборцы нашли тела женщины и мужчины. Одновременно пожарные тушили огонь и продолжали обследовать комнаты в поисках возможных пострадавших. В итоге они обнаружили мужчину и трехлетнего ребенка. Обоих пожарные-спасатели вынесли из горящей квартиры и передали врачам скорой помощи.

В квартире оказались повреждены мебель и вещи на площади 14 квадратных метров, закопчены комнаты, коридор и стены по всей площади. Огнеборцам удалось спасти от огня крышу пятиэтажки и соседние квартиры.

На месте работали сотрудники следственного комитета, полиции и отдела надзорной деятельности. В Райчихинск выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории для выяснения причин пожара, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#пожары #происшествия

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