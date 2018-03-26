В Благовещенске заметили «хаммер» из фильма «Брат 2»

Фото: instagram.com

Пользователи социальных сетей обратили внимание на автомобиль «хаммер» на улицах Благовещенска. Люди отметили, что он очень похож на машину, которая была задействована в съемках фильма «Брат 2». По информации, полученной ИА «Амур.инфо», это действительно тот самый автомобиль.

«Вот такого монстра увидел сегодня в городе», – написал пользователь, заметивший «хаммер» и выложивший его фотографии в Инстаграме. Запись перепостил один из инстаграм-пабликов Благовещенска. Впоследствии в паблике появилась запись о том, что эту машину снимали в фильме «Брат 2», вместе с подтверждающим видео.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Не все пользователи поверили, что это та самая машина. «Это не он, сравните перед у машин, номера ничего не значат», – высказался один из комментаторов. «Это не из фильма "хаммер". А по поводу номеров, можно простые дубликаты сделать», – написал другой.

Также в соцсетях назвали якобы владельца «хаммера» – сотрудника одной из амурских компаний. ИА «Амур.инфо» связалось с этой компанией по телефону, и собеседница агентства подтвердила, что машина, замеченная горожанами, та самая.

«Он не похож, он тот самый, поэтому в социальных сетях вы все это видели. Если вы думаете, что очень дорого, то отнюдь нет. Это не так дорого», – сказали в компании. При этом подробностей собеседница раскрывать не стала.