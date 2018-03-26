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сегодня, 12:02 14

В Благовещенске заметили «хаммер» из фильма «Брат 2»

В Благовещенске заметили «хаммер» из фильма «Брат 2»
Фото: instagram.com

Пользователи социальных сетей обратили внимание на автомобиль «хаммер» на улицах Благовещенска. Люди отметили, что он очень похож на машину, которая была задействована в съемках фильма «Брат 2». По информации, полученной ИА «Амур.инфо», это действительно тот самый автомобиль.

«Вот такого монстра увидел сегодня в городе», – написал пользователь, заметивший «хаммер» и выложивший его фотографии в Инстаграме. Запись перепостил один из инстаграм-пабликов Благовещенска. Впоследствии в паблике появилась запись о том, что эту машину снимали в фильме «Брат 2», вместе с подтверждающим видео.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Не все пользователи поверили, что это та самая машина. «Это не он, сравните перед у машин, номера ничего не значат», – высказался один из комментаторов. «Это не из фильма "хаммер". А по поводу номеров, можно простые дубликаты сделать», – написал другой.

Также в соцсетях назвали якобы владельца «хаммера» – сотрудника одной из амурских компаний. ИА «Амур.инфо» связалось с этой компанией по телефону, и собеседница агентства подтвердила, что машина, замеченная горожанами, та самая.

«Он не похож, он тот самый, поэтому в социальных сетях вы все это видели. Если вы думаете, что очень дорого, то отнюдь нет. Это не так дорого», – сказали в компании. При этом подробностей собеседница раскрывать не стала.

Просмотров всего: 2692

#транспорт

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Комментарии
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  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    3 часа назад

    Думаю машина не очень хорошего качества, часто ломается. По этой причине мало кто автомобили "Хаммер" покупает.

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    Думаю если бы вы имели деньги на такую машину, вы бы её купили и не думали о качестве. А пока сидите тут и молчите. Классная тачка. Настоящая мужская. А не гейские лексусы

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    Под словом "настоящая тачка, мужская" имела в виду именно первый хаммер

  • Йосеф

    Йосеф
    2 часа назад

    Сам по себе такой Хаммер стоит не дорого, т.к. и машина уже старая, довольно специфическая и в расходниках погрязнешь. Гораздо дороже стоит ее тюнинг, а в данном случае он хорош, ничего не скажешь, вложено наверное раза в два больше чем стоимость самой машины.

  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    По нашему городу от светофора до светофора самое то на таком понтовозе двигаться

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    И в чем посыл новости?

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад

    valdemarushka

    По нашему городу от светофора до светофора самое то на таком понтовозе двигаться



    А если еще маневровый тепловоз поставить на резиновый ход... эта будет ваще, Хамер глубоко в...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    бабаягаДумаю если бы вы имели деньги на такую машину, вы бы её купили и не думали о качестве. А пока сидите тут и молчите. Классная тачка. Настоящая мужская. А не гейские лексусы


    Гейские Лексус за 8 миллионов)) богатые нынче геи)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Гейские Лексус за 8 миллионов)) богатые нынче геи)



    Не знаю по поводу ориентации



    Машина - не недвижимость, но супротив Ангары, то там из крупного (вроде) только Виноводочный и Мирастрой=Спецтехстрой



    Больше склоняюсь к строителям







  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    А за весь фильм этот Хаммер только на 2 секунды появляется в кадре?

  • Touareg

    Touareg
    1 час назад

    бабаяга

    Думаю если бы вы имели деньги на такую машину, вы бы её купили и не думали о качестве. А пока сидите тут и молчите. Классная тачка. Настоящая мужская. А не гейские лексусы



    Мужской - это значит непрактичный, неповоротливый, топорный, квадратный, нелепый, здоровенный кусок говна? Вас понял. Тогда самая мужская тачка - это белаз, а кто ездит на чём-то другом, тот гей. Собрание мастеров определять сексуальную ориентацию по автомобилю объявляется открытым.

  • Бухие бухи

    Бухие бухи
    1 час назад

    Авто норм...не завидуйте

  • v77

    v77
    1 час назад

    Он давно в Благовещенске, еще в прошлом году был замечен. новость - не новость.

  • Питерский

    Питерский
    9 минут назад

    Gangstarr

    И в чем посыл новости?



    Продать гроб....

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