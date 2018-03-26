Из-за двух порывов на водоводе в Благовещенске перекроют улицы

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В Благовещенске 26 марта будут перекрыты улицы в двух районах города. Это связано с устранением аварийной ситуации на инженерных сетях. В двух местах произошли порывы на водоводе.

Так, до 22 часов 26 марта до 6 часов 27 марта будет перекрыта проезжая часть улицы Октябрьской между 50 летия-Октября и Пионерской. Также в течение дня до 22 часов будет ограничено движение транспортных средств по половине проезжей части в районе перекрестка Текстильная – Пионерская, сообщает мэрия.

По информации АКС, жилые дома под отключение воды в связи с коммунальными авариями не попали.