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26марта
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сегодня, 11:53 0

Из-за двух порывов на водоводе в Благовещенске перекроют улицы

Из-за двух порывов на водоводе в Благовещенске перекроют улицы
Фото: sarinform.com

В Благовещенске 26 марта будут перекрыты улицы в двух районах города. Это связано с устранением аварийной ситуации на инженерных сетях. В двух местах произошли порывы на водоводе.

Так, до 22 часов 26 марта до 6 часов 27 марта будет перекрыта проезжая часть улицы Октябрьской между 50 летия-Октября и Пионерской. Также в течение дня до 22 часов будет ограничено движение транспортных средств по половине проезжей части в районе перекрестка Текстильная – Пионерская, сообщает мэрия.

По информации АКС, жилые дома под отключение воды в связи с коммунальными авариями не попали.

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#ЖКХ #происшествия

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