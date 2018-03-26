Очевидцы пожара в ТРЦ Кемерова: никакого оповещения в здании не звучало

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ТРЦ «Зимняя Вишня» открылся на месте бывшего предприятия – крупнейшего в городе кондитерского комбината. Здание перестраивали, однако закоулков и коридоров-лабиринтов осталось немало.

На первый взгляд, к пожару торговый центр был готов. Проверка 2016 года не дала отрицательных результатов. Две недели назад в нем проводились учения. Но это, с одной стороны.

С другой же – внезапное отключение электричества, случившееся дважды за зиму, видимо, не привлекло внимания ремонтников. Это обстоятельство, пишет издание, могло сыграть свою роль: в воскресенье нагрузка на электросети была запредельной.

По некоторым данным, в ТЦ произошло короткое замыкание карусели, затем огонь перекинулся на шарики в детском бассейне, а также на поролоновые батуты. По другой информации, что-то замкнуло в игровом автомате. Хотя представители торгового центра склонны винить в произошедшем подростков – именно они могли поджечь батуты.

Как рассказала «МК» одна из очевидцев Юлия, которая во время ЧП находилась в торговом центре с тремя детьми и мамой, пожар начался на 4 этаже. Загорелись батуты. Все происходило на ее глазах – в это время она сидела на диванчике напротив. «Пожар разгорелся за считанные секунды, повалил дым. Началась паника», – говорит она. По словам женщины, немало семей в это время праздновало на четвертом этаже детские дни рождения. Были там и инвалиды-колясочники. Их спасали сердобольные посетители. Спасение своей семьи, кроме как чудом, Юлия не называет: маму она потеряла из виду и встретила уже на улице.

Кстати, кроме детской площадки, на четвертом этаже ТРЦ также находились детский каток, фитнес-клуб, бильярд, кафе-бар и три кинозала.

«Когда начался пожар, я вместе со своей 7-летней сестренкой смотрел кино "Тихоокеанский рубеж-2". Неожиданно дверь кинозала открылась, влетела какая-то женщина, которая стала кричать "Пожар!". Никто ничего не понял сначала. Внутрь кинозала повалили клубы дыма. Я схватил сестру, и мы побежали вниз по лестнице. Давка была страшная. Видимость нулевая. Выбирались минут пять. Руки до сих пор дрожат, как представлю, что могло с нами произойти, если бы посетительница центра не зашла в зал», – рассказал «МК» еще один спасшийся посетитель ТРЦ Игорь.

По словам свидетелей, никакого оповещения о пожаре не было. «Ни сигнализации, ни средств пожаротушения – ничего не было. Только обезумевшая от ужаса толпа. Сотрудники торгового центра спасались сами. Никто не помогал», – уточнил Игорь.

При этом, согласно эвакуационному плану, на четвертом этаже ТРЦ есть семь лестниц, два лифта и эскалатор. Но, как говорят очевидцы, многие эвакуационные выходы просто были заперты. «Мужчинам пришлось выламывать двери ногами. Они были заперты, – поделилась Юлия. – Никто из сотрудников ТРЦ ни чем не помогали, спасались сами».

Екатерина в тот день пришла в ТЦ за покупкой мебели. Она рассказала, что в момент покупки затрещал потолок: «Было очень страшно, казалось, что сейчас на нас рухнет крыша. Все продавцы бросились бежать. Никто не стал беспокоиться за товар. Никакой звуковой сирены не было. Да и людей никто не торопился выводить. Ничего этого организовано не было. Охранники сами ломанулись к выходу, сметая всех на своем пути.

Образовалась дикая давка. В один лифт забились по 50 человек. На эскалаторе тоже было не протолкнуться – люди прыгали друг на друга, толкались. А вот на первом этаже было все спокойно. Стояли родители, дети, смотрели, как мы кричали: "Эвакуируемся, пожар". Никто никуда не торопился.

Никакой организованной эвакуации так и не последовало. Мы сами бежали, куда глаза глядят. Запасные выходы никто не открывал. (...) Большинство мужчин бежали впереди женщин. (...) Когда мы выбрались на улицу, то видели очень много людей без верхней одежды, некоторые были мокрые с полотенцами на голове, в тапочках. Им одежду никто не приносил. В ТЦ ведь фитнес-центр находился с бассейном. Подозрительно много людей выбегали из ТЦ с телевизорами. Не знаю, может, честные покупатели. А может, и вытащили под шумок. (...)

Кареты скорой помощи и пожарная приехали спустя 15 минут после начала пожара. Тем временем люди чем могли пытались помочь несчастным, которые стали заложниками пожара. Люди приносили ковры и ловили людей, которые прыгали на них с 4 этажа. Тот несчастный парень, который ударился при падении головой о козырек здания, вроде остался жив, хоть и получил серьезные травмы», – рассказала «МК» Юлия.

По данным «МК», согласно базе данных, владельцем ООО «Зимняя вишня» является Надежда Судденок. Ранее работала начальником отдела подготовки кадров Топкинского цементного завода. Избиралась депутатом Топкинского райсовета от «Единой России».

На это время, по данным РИА Новости, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что 69 человек пропали без вести, среди них 41 ребенок.