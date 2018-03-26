Благовещенец ночью вломился в ЗАГС и уснул возле туалета

В ночь на воскресенье, 25 марта, благовещенский студент возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Проходя мимо здания ЗАГСа, он вломился в одну из боковых дверей неработающего учреждения.

В связи с проникновением в помещение на место прибыла охрана, которая обнаружила студента спящим. Нарушителя доставили в дежурную часть полиции.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, сейчас ведется проверка: определяется наличие состава преступления. В полиции пояснили, что студент не может объяснить, зачем он ночью проник в ЗАГС.