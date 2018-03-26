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сегодня, 11:01 6

Благовещенец ночью вломился в ЗАГС и уснул возле туалета

Благовещенец ночью вломился в ЗАГС и уснул возле туалета

В ночь на воскресенье, 25 марта, благовещенский студент возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Проходя мимо здания ЗАГСа, он вломился в одну из боковых дверей неработающего учреждения.

В связи с проникновением в помещение на место прибыла охрана, которая обнаружила студента спящим. Нарушителя доставили в дежурную часть полиции.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, сейчас ведется проверка: определяется наличие состава преступления. В полиции пояснили, что студент не может объяснить, зачем он ночью проник в ЗАГС.

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#отдых #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    понять и отпустить

  • Нафаня из Метагалактики

    Нафаня из Метагалактики
    3 часа назад

    А ведь на его месте должен был быть я... Напьёшься-будешь (х/ф "Бриллиантовая рука)

  • vadis

    vadis
    3 часа назад

    Попутал свою общагу с ЗАГСом. )))

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    пил с горя, на развод пришел подать ))))

  • MAX18y

    MAX18y
    1 час назад

    Студент. Скажешь зачем, будет статья.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    34 минуты назад

    inoy

    пил с горя, на развод пришел подать ))))



    .... скорее от счастья.

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