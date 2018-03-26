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сегодня, 11:13 25

В Благовещенске скончалась пострадавшая в ДТП девушка

В Благовещенске скончалась пострадавшая в ДТП девушка

В Амурской областной клинической больнице умерла девушка, сбитая автомобилем в пятницу, 23 марта. Смерть наступила 26 марта в 2 часа ночи. Причиной стала тяжелая черепно-мозговая травма. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказали в лечебном учреждении.

Пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации АОКБ. Ее прооперировали, но медики сразу оценивали состояние девушки как крайне тяжелое. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Пострадавшая так и не вышла из комы.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось в Благовещенске 23 марта в 13:30. Девушку 1997 года рождения сбила иномарка. Судя по видеозаписи с камер наблюдения, пешеход переходила дорогу на красный свет.

Сейчас полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего. Проводятся судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. В ближайшее время материалы из городского отдела полиции будут переданы в следственную часть следственного управления МВД по Амурской области для проверки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством, сообщили в амурском управлении МВД.

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#ДТП #жизнь #происшествия

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Ну как же так?! Такая молодая еще, почему же шла так спокойно на красный...

  • Долгий

    Долгий
    3 часа назад

    Потому что в наушниках была, это очень притупляет внимание, но молодёжь думает иначе... Соболезную

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    3 часа назад

    И куда водитель смотрел? Она ж, вроде, не из-за автобуса вышла..

  • Кузинатра

    Кузинатра
    3 часа назад

    Соболезнования родным. Горе.

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    Наглядный пример того, что не фиг ехать "по правилам", думая, что если прав то прав до конца. Ну прав и че? Теперь сядет. А мош и не сядут но на всю жизнь уже пиндец заработал

  • КП

    КП
    2 часа назад

    бабаяга

    Наглядный пример того, что не фиг ехать "по правилам", думая, что если прав то прав до конца. Ну прав и че? Теперь сядет. А мош и не сядут но на всю жизнь уже пиндец заработал



    А для чего тогда правила нужны? И как ездить "не по правилам"? Маразм?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Вот правила:

    "Опасность для движения" - ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия.

    13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Соболезнование родным и близким.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Всем надо аккуратнее быть, и водителям и пешеходам. Я когда подхожу переходить дорогу и уже горит зеленый, лучше подожду следующий зеленый, через дорогу переходя верчу головой по сторонам и не втыкаю в телефон. Хотя бы так надо переходить дорогу, а не уверенно переть ничего не замечая вокруг себя. К сожалению участники движения из-за бездействия и отсутствия ГИБДД резко деградировали и на дорогах творят лютую дичь.

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Мартовская Зима

    Вот правила: "Опасность для движения" - ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия. 13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.



    Заканчивать движение это когда зашла на перекрёсток на разрешающий сигнал, а вышла на запрещающий. А когда ты заходишь на запрещающий, то это что угодно, но не завершение перехода. Конечно же при возникновении опасности для движения которая может повлечь за собой ДТП водитель обязан прекратить движение. Но существуют законы физики, которые не всегда позволяют это сделать. Извините, но машина гораздо тяжелее пешехода, её не возможно остановить мгновенно.

  • Ариэла

    Ариэла
    2 часа назад

    Водятел ехал в полностью затонированной машине , даже лобовое в его машине затонированно !!! Неужели этот факт не будет учтён при проведение экспертиз ????

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    КП

    Заканчивать движение это когда зашла на перекрёсток на разрешающий сигнал, а вышла на запрещающий. А когда ты заходишь на запрещающий, то это что угодно, но не завершение перехода. Конечно же при возникновении опасности для движения которая может повлечь за собой ДТП водитель обязан прекратить движение. Но существуют законы физики, которые не всегда позволяют это сделать. Извините, но машина гораздо тяжелее пешехода, её не возможно остановить мгновенно.



    Еще раз повторю: там было несколько вариантов для предотвращения наезда. Она не выскочила, ее хорошо было видно. Судя по движению автомобилей - пошла на мигающий зеленый.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Водитель её однозначно видел.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    БаРмалей

    Водитель её однозначно видел.



    ++++++++++++

  • странаворов

    странаворов
    1 час назад

    За рулем однозначно чмо сидело, такое же как и на Ленина - Трудовая.

  • КП

    КП
    1 час назад

    Мартовская Зима

    КП

    Заканчивать движение это когда зашла на перекрёсток на разрешающий сигнал, а вышла на запрещающий. А когда ты заходишь на запрещающий, то это что угодно, но не завершение перехода. Конечно же при возникновении опасности для движения которая может повлечь за собой ДТП водитель обязан прекратить движение. Но существуют законы физики, которые не всегда позволяют это сделать. Извините, но машина гораздо тяжелее пешехода, её не возможно остановить мгновенно.



    Еще раз повторю: там было несколько вариантов для предотвращения наезда. Она не выскочила, ее хорошо было видно. Судя по движению автомобилей - пошла на мигающий зеленый.



    Из-за других машин водитель не видел пешехода. Она увидела её буквально за секунду. Пока мозг обработал информацию, пока мышцы сработали эта секунда и прошла. У водителя не было времени для принятия решения. Это вы сидя за монитором разлагольствуете о нескольких решениях. В условиях реальной дорожной обстановки работают рефлексы, без участия головного мозга. Увидел препятствие - нажал на тормоз. Всё.

  • Плюш-ка

    Плюш-ка
    1 час назад

    Очень жаль девочку, родителям горе горькое, водителю, думаю, тоже совсем не сладко сейчас, для всех них жизнь разделилась на до и после. Уже ничего не исправить.

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    1 час назад

    Я думаю, водителю срок светит!

    Видеть пешехода он мог, судя по записи. Тонировка - проблема водителя.

    Мер до столкновения никаких не принял!

    Неважно, на какой свет шла она, и на какой он ехал! Потому что автомобиль - средство повышенной опасности, любой кто садится за руль должен это понимать и нести за это ответственность!

  • ay

    ay
    1 час назад

    КП



    Из-за других машин водитель не видел пешехода



    Из-за каких других? Ехавший в правом ряду минивэн никак не загораживал обзор.

    странаворов



    За рулем однозначно чмо сидело, такое же как и на Ленина - Трудовая.



    Истерчика детектед. За рулём сидел обычный водитель. Уверенный, что при езде на зелёный на пути не может быть пешехода идущего на красный.



    Наглядный пример того, что не фиг ехать "по правилам", думая, что если прав то прав до конца. Ну прав и че? Теперь сядет. А мош и не сядут но на всю жизнь уже пиндец заработал

    А для чего тогда правила нужны? И как ездить "не по правилам"? Маразм?



    Речь об том, что даже имея преимущество по правилам всегда можно загреметь "под ответственность".

  • КП

    КП
    1 час назад

    Из-за каких других? Ехавший в правом ряду минивэн никак не загораживал обзор.

    Загораживал. Стандартная ситуация. Девушка переходила дорогу справа по отношению к водителю. В правом же ряду чуть впереди был минивен. Ему было видно, он притормозил. Водитель, двигающийся по левой полосе оставался в неведении, а когда поравнялся с ним, было уже поздно. Конечно не самая классическая, когда пешеход выходит из-за капота автомобиля в правом ряду, но это всё происходит на скорости плюс фактор неожиданности.

  • Трытата

    Трытата
    59 минут назад

    как так то......

  • ПОЛИРОБОКАР

    ПОЛИРОБОКАР
    53 минуты назад

    стечение обстоятельств. наушники тонировка

  • matushka

    matushka
    46 минут назад

    КП, а что это Вы за него так переживаете? Может это Вы были за рулём? Или друг офигенный. Собелезнование родным девушки...

  • ay

    ay
    44 минуты назад



    Загораживал. Стандартная ситуация.



    Какая стандартная? "Рафик" уже проехал не снижая скорости, потому как погибшая уже прошла его полосу. И никак он не перекрывал обзор. Он был уже фоном для пешеходки, а не загораживающим обзор препятствием.

  • КП

    КП
    15 секунд назад

    matushka

    КП, а что это Вы за него так переживаете? Может это Вы были за рулём? Или друг офигенный. Собелезнование родным девушки...



    Я за себя переживаю, потому что в такой ситуации может оказаться каждый водитель. Представьте, что всё это произошло ночью, в свете фар встречных автомобилей, пока не собьешь, не заметишь. Потом доказывай что не верблюд.

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