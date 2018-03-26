В Благовещенске скончалась пострадавшая в ДТП девушка

В Амурской областной клинической больнице умерла девушка, сбитая автомобилем в пятницу, 23 марта. Смерть наступила 26 марта в 2 часа ночи. Причиной стала тяжелая черепно-мозговая травма. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказали в лечебном учреждении.

Пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации АОКБ. Ее прооперировали, но медики сразу оценивали состояние девушки как крайне тяжелое. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Пострадавшая так и не вышла из комы.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось в Благовещенске 23 марта в 13:30. Девушку 1997 года рождения сбила иномарка. Судя по видеозаписи с камер наблюдения, пешеход переходила дорогу на красный свет.

Сейчас полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего. Проводятся судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. В ближайшее время материалы из городского отдела полиции будут переданы в следственную часть следственного управления МВД по Амурской области для проверки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством, сообщили в амурском управлении МВД.